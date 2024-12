A- A+

imposto seletivo Fora do Imposto Seletivo, armas terão alíquota menor que cerveja, refrigerantes e carros elétricos Item foi retirado do imposto seletivo pelo Senado e deve ser mantido sem a taxação extra na Câmara

A Câmara dos Deputados deve confirmar em votação nesta terça-feira a manutenção de armas e munições fora do Imposto Seletivo. A regulamentação da Reforma Tributária será finalizada na Casa hoje, e seguir para sanção presidencial.

Com a definição, as armas ficarão apenas sob cobrança da alíquota padrão de IVA (Imposto sobre Valor Agregado), que deverá ficar até no máximo 26,5%. Já outros itens, como bebidas alcoólicas, refrigerantes e carros elétricos permanecem no Imposto Seletivo, e pagaram um tributo extra, além da alíquota padrão de consumo.

Na semana passada, o plenário do Senado Federal retirou armas da previsão de sobretaxa, discordando do texto do relator Eduardo Braga (MDB-AM). A Câmara, em decisão anterior, em julho, já havia deixado o item de fora do chamado imposto do pecado. O último relatório da Câmara, que será votado hoje, também manteve armas e munições de fora do IS. Líderes avaliam que não há ambiente político para retomado do tributo, já que a maioria da Casa é conservadora.

Permanecem no Imposto Seletivo:

veículos (incluindo elétricos);

embarcações e aeronaves;

produtos fumígenos (cigarros);

bebidas alcoólicas;

bens minerais;

concursos de prognósticos e fantasy sport (apostas e jogos de azar).

