Fornecimento de aves e suínos ao Carrefour será retomado, diz presidente de associação

O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Ricardo Santin, disse em entrevista à Globo News na manhã desta terça-feira que o fornecimento de aves e suínos à rede Carrefour será retomado, após comunicado do grupo de que vai continuar a comprar carne brasileira, divulgado há pouco.

A ABPA, que representa o setor de aves e suínos, havia aderido à suspensão do suprimento às lojas do supermercado francês no Brasil, em resposta à carta do CEO global do Carrefour, Alexandre Bompard, postada em rede social na semana. Nela, o executivo dizia que o grupo deixaria de comprar carne do Mercosul, "em apoio ao mundo agrícola" da França.

- Uma vez esclarecido, uma vez tornado público que não há mais nenhuma dúvida da qualidade das carnes do Brasil e do Mercosul, naturalmente, temos então que retomar o fornecimento.

Ele continuou:

- Queremos que os nossos consumidores possam ter acesso a essas proteínas da maneira mais regular possível. Essa não é uma manifestação comercial, foi uma manifestação de arrepúdio e de defesa da nossa imagem.

- Creio que, esclarecido esse ponto e pedindo as desculpas devidas ao ministro (da Adricultura), a gente vai retomar, no caso das aves suínos, garantindo produto na gôndola para o nosso Natal.

