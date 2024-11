A- A+

FORTUNA Fortuna de Elon Musk sobe para US$ 314 bilhões após vitória de Donald Trump O homem mais rico do mundo se beneficia da ascensão da Tesla no mercado de ações devido à perspectiva de uma regulamentação mais flexível que favoreça seus negócios

Na última reunião de acionistas da Tesla, em junho passado, Elon Musk foi questionado sobre a sua relação com Donald Trump. “Tive algumas conversas com ele e ele me liga sem motivo. “Não sei por que, mas acontece”, disse ele.

“Muitos dos seus amigos têm agora Teslas, e todos os adoram, e ele é um grande fã do Cybertruck”, disse, garantindo que são “fatores que contribuem” para que ele mude de ideias sobre os carros elétricos. Naquela época, Musk ainda não havia se tornado o grande doador e aliado da campanha republicana e, segundo o mercado, o grande beneficiário de sua vitória.

Com a vitória de Trump, a fortuna de Elon Musk disparou para 314 mil milhões de dólares (cerca de 293 mil milhões de euros), segundo dados do índice Bloomberg Billionaires.

A principal razão para este aumento é que o mercado desconta que a nova Administração Republicana irá flexibilizar as regras que afetam os múltiplos negócios de Musk, desde o carro autônomo, aos foguetões espaciais ou aos implantes cerebrais.

Durante o ano eleitoral, a riqueza de Musk aumentou em US$ 85 mil milhões, o maior aumento entre todos os multimilionários. Quase todo esse aumento se concentrou em pouco mais de duas semanas e houve dois fatores decisivos para isso. Em 23 de outubro, a fortuna do magnata foi avaliada em US$ 237 bilhões.

A publicação pela Tesla de resultados melhores que o esperado e a vitória nas urnas do seu aliado fizeram com que a sua fortuna aumentasse em US$ 77 bilhões em pouco tempo.

A Tesla não apenas superou as expectativas de lucros, mas Musk mais tarde transmitiu uma mensagem muito otimista na conferência com analistas. Nele, ele falou sobre o que faria se Trump ganhasse as eleições e lhe desse responsabilidades em sua administração.

Ele admitiu abertamente que se beneficiaria criando um caminho mais simples para a aprovação federal de veículos autônomos, em vez das complicadas regulamentações estaduais que existem agora. “Uma aprovação nacional é importante. Faz parte da eficiência do governo, vou tentar ajudá-lo a avançar.

E será para todos, não apenas para Tesla. (...) Acho que devíamos ter este processo de homologação nacional para a condução autônoma”, afirmou.

As ações da empresa de automóveis elétricos dispararam no mercado de ações após a vitória de Trump e a empresa ultrapassou US$ 1 bilião em capitalização pela primeira vez desde 2022.

Trump confiou a Musk uma reforma “drástica” da Administração. “Precisamos do Departamento de Eficiência Governamental”, disse ele num de seus comícios, sublinhando sua sigla em inglês, DOGE, uma homenagem ao Dogecoin, a criptomoeda derivada do bitcoin que usa um cachorro como animal de estimação e que ele de alguma forma patrocina.

“DOGE em uma placa de bronze. “Vai ser incrível”, acrescentou antes de reconhecer que os seus planos envolvem demissões massivas de funcionários.

A vitória de Trump lhe dará, de certa forma, poder sobre os reguladores que ele acredita estarem impedindo o desenvolvimento da Tesla e da SpaceX, sua empresa de foguetes e satélites.

A SpaceX, na qual Musk detém 42%, não está cotada em bolsa e a referência que a Bloomberg usa para medir a riqueza do magnata é a avaliação de 210 bilhões de dólares de uma colocação em junho passado. Com Trump como presidente, o valor da empresa, que tem contratos públicos suculentos, provavelmente aumentou.

O cálculo da fortuna de Musk também inclui suas participações na Neuralink – a empresa de implantes cerebrais também pode se beneficiar de uma regulamentação mais frouxa -, na X – rede na qual Trump voltou a atuar -, em sua inteligência artificial xAI e em outras empresas.

Com os seus 314 mil milhões de dólares, o homem mais rico do mundo tem uma vantagem de 84 mil milhões de dólares sobre Jeff Bezos, fundador da Amazon e da Blue Origin, cuja riqueza é de 230 mil milhões de dólares.

Em terceiro lugar na lista está Mark Zuckerberg, principal acionista da Meta, com US$ 209 bilhões. Musk está perto do seu próprio recorde, os 330 bilhões de dólares em riqueza que alcançou há três anos, quando a Tesla negociava em seu ponto mais alto.

Qual será o futuro de Kamala após perder para Trump? Saiba quais são as seis possíveis opções

Ao lado da sua riqueza, e dos benefícios que o mercado estima que ele obterá com a presidência de Trump, os quase US$ 120 milhões com os quais se sabe que ele contribuiu para a campanha republicana são apenas uma bagatela.

O magnata tem sido um dos protagonistas inesperados da campanha eleitoral. Em maio, descobriu-se que Trump contava com ele para a sua equipa caso ganhasse as eleições. Mais tarde, num evento em Nova Iorque em que apresentou algumas propostas para o seu programa econômico, o ex-presidente especificou que lhe confiaria uma reforma “drástica” da administração.

O magnata nascido na África do Sul doou 75 milhões de dólares (70 milhões de euros) no terceiro trimestre a uma organização que criou, a America PAC, para impulsionar a campanha de Trump, embora mais tarde tenha continuado a fazer contribuições, pelo menos até à comitiva dos US$ 120 milhões.

Participou pela primeira vez de um comício com Trump um mês antes das eleições em Butler (Pensilvânia), mesmo local onde um atirador feriu o candidato ao tentar assassiná-lo. Nessa intervenção ele espalhou boatos sobre imigração, liberdade de expressão e armas que também vinha espalhando em suas redes.

Musk passou então a fazer campanha sozinho, especialmente na Pensilvânia, com comícios em que a política se misturava com viagens a Marte, em meio ao entusiasmo de seus seguidores. Ele lançou algumas supostas rifas de um milhão de dólares para eleitores registrados que assinaram uma petição que gerou polêmica

O Departamento de Justiça alertou-o de que poderiam ser ilegais, mas ele prosseguiu com eles. O promotor da Filadélfia entrou com uma ação judicial para impedi-los, mas os advogados de Musk reconheceram então que não foram realmente aleatórios, mas que os vencedores foram escolhidos. O juiz rejeitou o pedido de suspensão.

Musk foi tão ativo na procura de votos para Trump e na propagação de boatos que até o presidente, Joe Biden, se referiu ao seu suposto estatuto temporário de imigrante ilegal quando era estudante e foi trabalhar sem visto para o fazer. O magnata continuou a campanha com Trump, incluindo o comício no Madison Square Garden, em Nova Iorque, e acompanhou o republicano na festa de celebração da sua vitória eleitoral.

A mais recente prova da sua proximidade com Trump e da sua potencial influência é que o presidente eleito o colocou ao telefone com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na primeira chamada entre os dois após vencerem as eleições.

