Energia Fórum Nordeste: Especialistas discutem o gás natural como agente da transição energética O quinto painel destacou as possibilidades e o potencial do gás natural como uma ponte para um futuro mais sustentável

O 5º painel do Fórum Nordeste 2024, realizado pelo Grupo EQM nesta segunda-feira (2), trouxe o debate acerca do papel do gás natural, combustível fóssil e limpo encontrado na natureza, na transição energética.

O painel do destacou as possibilidades e o potencial dessa fonte - normalmente encontrada em reservatórios profundos no subsolo, associado ou não ao petróleo - como uma ponte para um futuro mais sustentável.

O debate sobre Gás Natural contou com a presença de Roberto Zanella, diretor Técnico Comercial da Copergás; e teve como mediador Plínio Nastari, Presidente e CEO da Datagro Consultoria.

O painel contou ainda com a participação de Alessandro Gardemann, CEO da Geo Biogás & Tech; Antônio Cesar Salibe, CEO da União Nacional de Bioenergia; e João Guilherme Matos, diretor executivo da OnCorp.

Desafios

Os especialistas exploraram como o gás natural pode atuar como um agente de transição, impulsionando a adoção de energias renováveis e a redução das emissões de carbono. Durante o painel do Fórum Nordeste 2024, os especialistas do setor analisaram ainda as oportunidades e os desafios que o gás natural apresenta no contexto brasileiro, especialmente em Pernambuco.

Os participantes ressaltaram ainda a importância de políticas públicas e investimentos estratégicos para consolidar o papel do gás natural na matriz energética do País.



O Fórum Nordeste 2024 teve patrocínio da Neoenergia, Copergás, Banco do Nordeste, Caixa Econômica Federal, Sudene, FMC, Grunner e Cahu Beltrão; e apoio do Governo de Pernambuco, Fertine e Novabio.

