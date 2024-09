A- A+

Energia Fórum Nordeste: Painel debate o potencial em energia renovável do Brasil O palestrante Plínio Nastari ressalta a força do País em relação ao resto do mundo

O Brasil tem um enorme potencial para gerar energia renovável e a força do País está no topo do mundo neste quesito. A avaliação é do presidente e CEO da DATAGRO Consultoria, Plínio Nastari, durante o painel “O Potencial do Brasil na Transição Energética” realizado nesta segunda-feira (2) durante a 13ª edição do Fórum Nordeste.

O painel ainda contou com a participção do presidente do Grupo EQM - realizador do Fórum -, Eduardo de Queiroz Monteiro. Além dele, também debateram o tema a diretora da Agroserra Industrial e FIEMA - Maranhão, Cintia Cristina Ticianeli; além do presidente Executivo da União Nacional de Etanol de Milho; Guilherme Nolasco; tendo como mediador o presidente do Sindaçúcar Alagoas, Pedro Robério Nogueira.

