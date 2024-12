Fundador da Natura, Luiz Seabra, reduz sua participação na empresa e doa ações para família

A- A+

Com uma fortuna estimada em US$ 1,4 bilhão (R$ 8,4 bilhões), o fundador da Natura, Luiz Seabra reduziu sua participação na empresa de 14,36% para 4,79%. A informação foi divulgada pela própria companhia em comunicado ao mercado na terça-feira.

Segundo o texto, a redução da participação ocorrerá por meio da doação de ações ordinárias da companhia para sua esposa e seus filhos, com reserva do usufruto vitalício da integralidade dos respectivos direitos políticos e econômicos. Portanto, a redução não altera o controle acionário ou a estrutura administrativa da companhia.

No mercado, a doação foi entendida como uma antecipação de sua sucessão. Sua esposa Lucia Helena Seabra passa ficará com 4,78% do papéis e os filhos, Adriana, Luis Henrique, Luis Fernando e Estela Seabra, terão 1,2% cada um. Luiz Seabra é atualmente copresidente do Conselho de Administração da empresa.

A Natura foi criada em 1969, a partir de uma única loja em São Paulo, e tornou-se uma miltancional com presena em 37 paíes. Mas a empresa vem repensando sua estratégia de internacionalização, deixando de lado o crescimento acelerado em diversas regiões, e focando em países específicos. A empresa vai se concentrar em dez ou 12 países.

A Natura vem, há vários trimestres, reestruturando suas operações para ganhar rentabilidade e precisou dar passos atrás e vender ativos. A empresa vendeu a marca Aesop para a L’Oréal por US$ 2,5 bilhões em outubro de 2022 e, mais recentemente, anunciou a venda por 207 milhões de libras da The Body Shop para o fundo de private equity europeu Aurelius.

Fabio Barbosa, que assumiu a presidência da empresa em 2022, está colocando em prática um processo de simplificação das operações, anunciado no mesmo ano em que ele chegou.

