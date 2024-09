A- A+

TECNOLOGIA Fundadora do Movimento União BR, Marcella Balthar participa de evento na China a convite da Huawei A convite da líder global de infraestrutura para Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e dispositivos inteligentes, Marcella Balthar faz parte de uma comitiva brasileira, liderada por Vitor JINGRONG ZHU, vice-presidente da Huawei Cloud no Brasil

Com o objetivo de fortalecer os laços entre Brasil e China, a Huawei convidou a fundadora do Movimento União BR, Marcella Balthar, para participar do Huawei Connect - Amplify Intelligent, um dos principais eventos de tecnologia do mundo, que acontece até este sábado (21) em Shanghai, na China.

A convite da empresa chinesa, líder global em infraestrutura para Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e dispositivos inteligentes, Marcella Balthar faz parte de uma comitiva brasileira, liderada por Vitor Jingrong Zhu, vice-presidente da Huawei Cloud no Brasil.

Objetivo

Durante o encontro, que tem como principal objetivo estreitar os laços entre as nações por meio da interação dos participantes e da apresentação das inovadoras soluções tecnológicas oferecidas pela Huawei, Marcella também teve a oportunidade de se reunir com Juan Yong, presidente global da Huawei Cloud.

Nessas reuniões, a fundadora do União BR apresentou as principais iniciativas desenvolvidas pelo Movimento, que atua como suporte à população em catástrofes climáticas com o apoio da iniciativa privada.

"Para nós, é muito importante mostrar nosso trabalho à Huawei, que já tem atuação no país, para que ela possa entender a grandiosidade do Movimento União BR e, possivelmente, vir a se tornar uma parceira durante o atendimento de emergências", destacou Marcella.

Tecnologia

A fundadora do movimento explicou que um dos focos de sua participação na comitiva é conhecer as tecnologias de inteligência artificial (IA) disponíveis na China, especialmente aquelas voltadas à prevenção e combate de emergências climáticas.

“Temos muito interesse em conhecer as tecnologias, principalmente de IA, que possam nos ajudar na prevenção e combate às emergências. Estar aqui no maior evento anual da Huawei, que desenvolve essas soluções, é uma oportunidade incrível para entender o que eles estão criando e como podemos trazer essas tecnologias para o Brasil", afirmou Marcella.

Marcella também destacou a importância de conhecer as tecnologias de resposta a emergências já implementadas pela Huawei em outras regiões do mundo. Tecnologias que podem vir a ser essenciais para aprimorar o trabalho do Movimento União BR no Brasil.

"A Huawei já possui tecnologias que trabalham com soluções de combate e antecipação de emergências, e esse é o meu grande foco aqui: entender como essas soluções funcionam e como podemos aplicá-las no Brasil", reforçou a líder.

Comitiva

A comitiva, que inclui os executivos Pedro Pimenta da Veiga, Nathália Pimenta e Fernando Cavalcanti, vice-presidente da NWGroup, já visitou Shenzhen, um dos maiores polos tecnológicos do mundo, e as instalações da Huawei. Com mais de 30.000 funcionários, essa sede da empresa é um dos principais centros de pesquisa e desenvolvimento da companhia.

Após o evento, a comitiva, que ficará um total de 15 dias em solo chinês, seguirá para Pequim, onde terá a oportunidade de conhecer mais sobre a cultura e os valores chineses, além de explorar o compromisso do país com a inovação tecnológica.

