Galípolo nega ataque especulativo no país e diz que mercado não é 'algo monolítico'

O futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo negou nesta quinta-feira um ataque especulativo no Brasil por conta da alta do dólar.

Nesta quinta, o BC entrou duas vezes no dólar. Por volta das 9h30, vendeu US$ 3 bilhões. A moeda não recuou e chegou a bater o recorde de R$ 6,30 por volta das 10h10. O BC, então, anunciou um segundo leilão, de mais US$ 5 bilhões, para as 10h35. Agora, a moeda americana opera abaixo dos R$ 6,20.

— Não é correto tratar o mercado como algo monolítico. tem compra e venda, vencedores e perdedores. ataque especulativo como algo coordenado não representa bem — disse ele, ao lado do atual presidente, Roberto Campos Neto.

O dólar tem disparado nos últimos dias por conta da desconfiança dos investidores sobre a capaciadade fiscal do país.

Galípolo afirmou que essa posição é passada ao governo quando é chamado.

— Essa minha intervenção é bem compreendida por (Fernando) Haddad, (Simone) Tebet e Lula, que concorda, quando eu tenho esse diálogo com ele sempre — afirmou. — Tem muito ruído, mas é importante esclarecer. Nno fim do dia, cabe a nós fazer o melhor trabalho possível.

