Tecnologia Google: computador quântico faz em 5 minutos o que supercomputadores fariam em 10 septilhões de anos O chip Willow rodou um algoritmo de referência, projetado para testar as capacidades do computador quântico. No entanto, ainda não tem aplicações úteis conhecidas

O computador quântico da Alphabet precisa de apenas cinco minutos para resolver um problema que levaria cerca de 10 septilhões de anos para os supercomputadores. A próxima tarefa do Google: encontrar uma aplicação real para todo esse poder teórico.

O Google disse que seu computador, usando o novo chip quântico Willow, superou o supercomputador Frontier ao rodar um algoritmo de referência, fazendo em minutos o que levaria ao Frontier 10.000.000.000.000.000.000.000.000 anos – muito mais tempo do que a idade do universo.

Isso é exponencialmente mais rápido do que o desempenho declarado pelo Google há cinco anos, quando afirmaram que poderiam resolver uma tarefa de 10.000 anos em minutos.

O algoritmo, projetado para testar as capacidades do computador quântico, não tem aplicações úteis conhecidas, mas isso não é o mais importante, segundo Hartmut Neven, fundador do Google Quantum AI.

“Se você não consegue vencer pelo menos em um problema, também não vencerá em um problema útil”, disse Neven em uma entrevista. O Google tem como objetivo entregar um caso de uso real no próximo ano que seria impossível de ser resolvido por um computador clássico, disse ele. “Isso já está ao nosso alcance.”

Governos, assim como algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo e investidores de capital de risco, investiram bilhões de dólares em computadores quânticos, atraídos pela promessa de supremacia comercial e militar decorrente de velocidades de computação milhões de vezes maiores do que as dos computadores clássicos.

Mas, como os computadores quânticos aproveitam o comportamento de partículas subatômicas, eles precisam operar em ambientes que impedem que as partículas interajam com seu entorno, com a maioria dos experimentos assumindo temperaturas próximas ao zero absoluto.

Essas limitações dificultaram a busca por aplicações práticas e reais para a tecnologia, já que altas taxas de erro tornaram difícil realizar a computação quântica em grande escala.

O chip Willow reduz as taxas de erro, de acordo com um artigo publicado na revista científica Nature nesta segunda-feira. Isso torna possível construir um computador quântico maior, e o Google agora está em posição de começar a avaliar os custos, disse Neven.

Várias metodologias estão competindo para ganhar a arena da computação quântica. A tecnologia do Google é chamada de qubits supercondutores, também usada pelos rivais International Business Machines (IBM) e Amazon.com, e os chips Willow são feitos com ferramentas semelhantes às usadas para fazer microchips convencionais.

Mas o Google também investiu recentemente na QuEra Computing, que usa o que é conhecido como qubits de átomo neutro. Um qubit é a unidade básica de informação na computação quântica.

“Quando tomamos essa decisão de puxar o gatilho para aumentar a escala, queremos ter certeza absoluta de que aumentaremos a tecnologia mais promissora. Nosso dinheiro está em que isso seria qubits supercondutores”, disse Neven. “Mas talvez o QuEra nos ensine que átomos neutros têm suas vantagens. Veremos.”

