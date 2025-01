A- A+

Habitação Governador Raquel Lyra participa de curso do Insper sobre habitação Gestora destacou a capacidade de integração do evento

Com o tema "Políticas Habitacionais: Resultados e Desafios", o Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper) realiza, no Recife, um curso de formação para gestores públicos municipais e estaduais, empresas do setor habitacional e movimentos sociais ligados ao desenvolvimento urbano e à habitação. A formação segue até o dia 2 de fevereiro.

A governadora Raquel Lyra participou, nesta segunda-feira (27), do primeiro dia de formação. Ela ressaltou que o curso visa não somente a ministração de conteúdos, mas a integração entre os participantes.

"A primeira intenção é trazer conteúdo, e a segunda é a integração para criar um ambiente de oportunidades em Pernambuco", declarou.

É a primeira vez que o curso acontece fora de São Paulo. A iniciativa é uma parceria entre o Governo de Pernambuco, o Insper e a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi).

Veja também