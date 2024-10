A- A+

Voos Governadora Raquel Lyra anuncia três voos semanais do Recife com destino direto para Buenos Aires A ampliação para a capital argentina começa a valer a partir do mês de dezembro e foi anunciada nas redes sociais da governadora

O Aeroporto Internacional do Recife contará com três voos semanais com destino a Buenos Aires, capital da Argentina, a partir de dezembro deste ano. O anúncio foi feito pela Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, nesta terça-feira (22), pelas suas redes sociais.

Com o destino direto para a capital argentina, Recife amplia os voos sem conexão em direção ao exterior. Os voos semanais fazem parte do projeto para aumentar a malha aérea do Estado, uma parceria entre a Empetur e a Gol Linhas Aéreas, aumentando as relações internacionais com a capital pernambucana e fomentando as movimentações do Aeroporto Gilberto Freyre.

Ainda na intenção de incrementar o turismo em Pernambuco, em setembro deste ano, o Governo do Estado também anunciou rota direta do Recife com a cidade de Santiago, capital do Chile. Programada para os sábados, a possibilidade de viajar sem interrupções para o destino chileno tem previsão para, também, até o fim do ano, e deve entrar em vigor no dia 30 de novembro.

