CAIXA Governo amplia valores de indenização para donos de apartamentos em prédios-caixões no Grande Recife Atuação do Estado junto à União possibilitou o auxílio para 431 imóveis condenados no Recife, Olinda, Paulista e Jaboatão dos Guararapes

Milhares de famílias que vivem ou viviam em prédios-caixões na Região Metropolitana do Recife (RMR) terão um aumento nos valores das indenizações pagas para quem tem imóveis com problemas estruturais. O Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS) autorizou, nesta terça-feira (4), a ampliação de R$ 30 mil para R$ 120 mil da verba endereçada aos proprietários de apartamentos situados em 431 locais condenados nas cidades de Recife, Olinda, Paulista e Jaboatão dos Guararapes.



O reajuste aconteceu graças a uma articulação envolvendo o senador Humberto Costa (PT) e a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra.

O aumento ocorreu após a Caixa Econômica Federal (CEF) apresentar voto favorável a essa alteração de indenização para o comitê gestor do Fundo, em um processo liderado pelo vice-presidente de Fundos da CEF, Pedro Freitas.



A decisão do FCVS, que é gerido pelo Ministério da Fazenda, fará com que seja possível ocorrer a demolição dos prédios vazios que estão condenados, dando condições também da destinação de novas moradias dentro do programa “Minha Casa, Minha Vida” para as famílias que viviam nas antigas edificações ou que deixaram o lar devido ao risco elevado de desmoronamento.



Os proprietários de apartamentos nos 133 prédios-caixões com maior risco de colapso na RMR serão indenizados ainda em 2024. Os 298 proprietários restantes serão beneficiados em uma nova etapa da proposta.



"Hoje é um dia de conquista para Pernambuco. Com a decisão do FCVS, os proprietários desses imóveis receberão cerca R$ 120 mil e os integrantes de movimentos de luta por moradias que acabaram ocupando os apartamentos receberão auxílio-moradia pelo Governo de Pernambuco. Além disso, nós ficamos responsáveis pela entrega de moradias novas pelo “Minha Casa, Minha Vida” para essas famílias. Com esse movimento, aproximadamente 30 mil famílias pernambucanas serão beneficiadas", afirmou a governadora Raquel Lyra.



De acordo com o Governo do Estado, serão desembolsados R$ 514.805.760,00 para a realização dos acordos. "Finalmente, estamos garantindo, por meio dessa resolução do Fundo de Compensações de Variações Salariais, uma solução para um problema que se arrasta por décadas e que afeta dezenas de milhares de pessoas em todo o Recife e Região Metropolitana. São famílias que investiram, acreditaram no sonho de ter uma casa própria e viram esse sonho ruir. Mas que, agora, terão direito a uma justa indenização. Essa foi uma articulação que envolveu o governo Lula, a Caixa Econômica Federal, a governadora Raquel Lyra e o nosso mandato", declarou Humberto Costa.

