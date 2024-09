A- A+

Bolsa Família Governo antecipará pagamento do Bolsa Família no Amazonas para dia 17, diz ministro Dias falou em Manaus, em evento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com prefeitos do Amazonas

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, disse nesta terça-feira, 10, que o governo adiantará para 17 de setembro o pagamento do Bolsa Família para beneficiários do Amazonas. O Estado está sendo atingidos por uma seca severa.

Dias mencionou que, com a baixa dos rios, fica mais difícil transportar alimentos, combustíveis e outros itens do "conjunto de necessidades da população".

Em seguida, informou sobre o adiantamento do benefício social: "Estamos anunciando que vamos antecipar o pagamento do Bolsa Família para o dia 17 agora de setembro", disse ele.

"A Caixa Econômica já vai estar disponibilizando R$ 494 milhões a serem pagos a cerca de 656 mil famílias em todo o Estado do Amazonas", declarou o ministro.

Dias falou em Manaus, em evento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com prefeitos do Amazonas.



Veja também

TECNOLOGIA Irlanda debate o que fazer com 13,8 bi da Apple que não queria receber