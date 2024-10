Governo de Pernambuco amplia acesso ao Gás Natural com investimentos de R$ 26,6 milhões

A- A+

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico/Copergás, investe R$ 26,6 milhões em gás natural para os municípios de Olinda e Paulista. O feito faz parte dos projetos que beneficiarão centenas de novos usuários nos próximos anos na Região Metropolitana do Recife.

e Em Olinda, o projeto no bolsão Jardim Atlântico-Peixinhos já alcançou um investimento de R$ 17,9 milhões até 2024, com uma rede de 32,3 km de extensão. Para o período de 2025 a 2029, estão previstos mais R$ 807,6 mil em investimentos, que irão acrescentar 0,4 km à rede existente e beneficiar ao todo 367 novos clientes.

Já em Paulista, o bolsão Janga-Pau Amarelo recebeu até 2024 um aporte de R$ 8,7 milhões, resultando na construção de 12,8 km de rede de gás. Para o próximo ciclo, entre 2025 e 2029, estão projetados mais R$ 1 milhão de investimentos, com uma extensão adicional de 0,55 km, atendendo assim 1.160 novos usuários.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti, a ampliação da rede de distribuição de gás natural no Estado é uma das prioridades do governo estadual. O entendimento é que a matriz energética é uma grande aliada para o desenvolvimento econômico sustentável e social.

"O gás natural é um combustível menos poluente e ampliar a instalação em indústrias, residências e estabelecimentos comerciais faz parte da política de descarbonização, eficiência energética e crescimento sustentável que vem sendo liderada pela governadora Raquel Lyra. O Governo do Estado tem ampliado cada vez mais os investimentos no setor para atender e tornar as indústrias instaladas mais competitivas, bem como atrair novos empreedimentos. Além disso, a universalização do gás é fundamental para levar cada vez mais o acesso para toda população pernambucana", ressaltou Cavalcanti.

Veja também

Dia das Crianças Banco do Nordeste faz ação especial em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife