Investimento Governo de Pernambuco divulga aprovados no PE Produz, com R$ 16 milhões em investimentos Programa da Adepe beneficiará 57 projetos e impulsionará arranjos produtivos em todo o estado

O Governo de Pernambuco, por meio da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sdec-PE), divulgou o resultado final do segundo edital do Programa PE Produz. A lista de 57 projetos aprovados está disponível no site da Adepe.

Lançado em setembro de 2024 pela governadora Raquel Lyra, em Araripina, o edital visa fortalecer arranjos produtivos locais e promover o desenvolvimento socioeconômico do estado. Com um investimento de R$ 16 milhões, a iniciativa beneficiará 46 entidades das 12 Regiões de Desenvolvimento de Pernambuco, impactando cerca de 100 mil pessoas e beneficiando diretamente 10 mil famílias.

Aporte

O PE Produz concede recursos a fundo perdido para entidades, associações e cooperativas sem fins lucrativos que buscam expandir a produção em diferentes setores da economia pernambucana. O presidente da Adepe, André Teixeira Filho, destacou a ampliação do programa e antecipou novidades para a próxima edição.

"Foram R$ 16 milhões investidos, praticamente o dobro do primeiro edital, e no terceiro os recursos serão ainda maiores. Além disso, vamos criar novos formatos para atender segmentos produtivos específicos", afirmou.

Os projetos contemplados abrangem setores como agricultura familiar, apicultura, piscicultura, produção de leites e laticínios, confecção, gastronomia, turismo, fruticultura e outros. O valor dos aportes varia entre R$ 180 mil e R$ 800 mil por entidade.

Uma das entidades contempladas pela primeira vez foi a Ibimirim Associação de Apicultura (IBIAAPIS), do Sertão do Moxotó, com o projeto "Mel que gera renda, Mel que muda vidas". A iniciativa reúne 50 apicultores e meliponicultores e deve ampliar sua capacidade produtiva em 50% com o investimento de R$ 185 mil da Adepe.

"Esse reconhecimento fortalece nosso trabalho coletivo e sustentável, permitindo melhorar a vida dos nossos apicultores", afirmou Dailton Fábio, integrante da IBIAAPIS.

Critérios

A seleção dos projetos levou em conta critérios como impacto econômico e social, adequação orçamentária, setores priorizados, apoio ao empoderamento feminino e comunidades tradicionais, além de inovação e sustentabilidade.

O diretor de Fomento, Inovação e Arranjos Produtivos da Adepe, Pedro Neves Holanda, ressaltou que o programa vai além do aporte financeiro. "Também oferecemos suporte técnico, integração entre os setores e aproximação com o mercado, facilitando a comercialização da produção", destacou.

Comparado ao primeiro edital, o PE Produz avançou significativamente. O investimento saltou de R$ 7 milhões para R$ 16 milhões, e o número de projetos contemplados cresceu de 33 para 57. O impacto esperado também se ampliou, passando de 3 mil para 10 mil famílias beneficiadas diretamente.

Serviço

Resultado do 2º edital do PE Produz : disponível no site da Adepe

Mais informações: (81) 3181.7383 e 7381

