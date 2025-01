Governo de Pernambuco divulga calendário de pagamento dos servidores para 2025; confira datas

A- A+

Os servidores aposentados, pensionistas, ativos e comissionados do Governo de Pernambuco receberão a folha salarial de janeiro no próximo dia 31. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (2) junto com as demais datas do calendário de pagamento para 2025, incluindo o 13º salário.

Segundo a gestão estadual, a divulgação antecipada das datas tem como objetivo contribuir com o planejamento financeiro dos servidores estaduais.

"Neste primeiro dia útil de 2025, divulgamos o calendário de pagamento dos servidores e servidoras pernambucanas para que todos possam se programar ao longo do ano. Agradeço a todos que fazem o Governo de Pernambuco pelo empenho para que possamos entregar serviços de qualidade à população diariamente", afirmou a governadora Raquel Lyra.

De acordo com a vice-governadora Priscila Krause, a divulgação demonstra o planejamento do Governo do Estado com as contas públicas.

"Apresentar o calendário anual de pagamento do funcionalismo público logo no início do ano é mais uma prova do planejamento do Governo do Estado em relação às contas públicas e do respeito da nossa gestão com os servidores", reforçou.

A secretária estadual de Administração em exercício, Nayllê Siqueira, também enfatizou a importância da iniciativa.

“Essa divulgação antecipada é mais uma demonstração do compromisso do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração, para valorizar os servidores aposentados, pensionistas, ativos e comissionados, favorecendo a organização financeira para o ano de 2025”, pontuou.

Confira o calendário de pagamento dos servidores estaduais para 2025:

Janeiro - 31/01

Fevereiro - 28/02

Março - 31/03

Abril - 30/04

Maio - 30/05

Junho - 30/06

Julho - 31/07

Agosto - 29/08

Setembro - 30/09

Outubro - 31/10

Novembro - 28/11

13º Salário - 19/12

Dezembro- 30/12

