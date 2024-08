Governo de Pernambuco investiu R$ 119 milhões na conservação de estradas durante os últimos 18 meses

A- A+

A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) de Pernambuco e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) investiram, nos últimos 18 meses, R$ 119 milhões na conservação de 9,2 mil quilômetros na malha viária estadual. As ações estão sendo realizadas periodicamente em todo Estado.

"O bom estado das rodovias é essencial para a logística de qualquer estado brasileiro. Ela é fundamental para garantir a melhor segurança possível e proporcionar mais eficiência no transporte de mercadorias e, principalmente, garantir a segurança de quem trafega por elas", destacou o secretário da Semobi, Diogo Bezerra.

As ações contemplam operação tapa-buraco, remendo profundo, capinação, roço, limpeza dos dispositivos de drenagem e de acostamentos.

“Técnicos do DER criaram em junho uma metodologia na implantação do novo plano de conservação rodoviária. Isso vai ampliar a eficiência das ações de conservação com um controle mais efetivo, usando recursos tecnológicos e pessoal capacitado, proporcionando mais conforto e segurança para nossas estradas, explicou o presidente do DER, Rivaldo Melo.

Rodovias contempladas

Na Região Metropolitana do Recife (RMR) foram contempladas a PE-007, em Jaboatão dos Guararapes, no trecho que vai do bairro Sucupira até o município de Moreno; a PE-008, mais conhecida como Estrada da Batalha, do canal do Jordão à BR-101, em Prazeres; e a PE-027 (Estrada de Aldeia) em todo segmento pavimentado.



A BR-232, que liga a capital ao sertão pernambucano, recebe manutenção rotineira no trecho de 130 quilômetros entre o Recife e Caruaru, no Agreste. A via é uma das principais rotas para quem segue para o polo de confecções do Agreste, pontos turísticos e atrativos mais procurados em datas festivas.



A PE-060, principal acesso ao Sul de Pernambuco e ao estado de Alagoas, recebe ações para melhorar a trafegabilidade e a segurança viária. Na região Norte, a PE-035 foi beneficiada no trecho que vai de Itapissuma ao bairro Pilar, na Ilha de Itamaracá.

Na área Oeste, a PE-027, conhecida como Estrada de Aldeia, recebeu intervenções de conservação até que seja totalmente restaurada. Vias consideradas litorâneas como a PE-009, um dos acessos à Praia de Tamandaré, e a PE-051, que leva a Serrambi, também receberam manutenção.



Já no Agreste e Sertão, os serviços foram executados em várias rodovias, como a PE-090 (Carpina a Vertentes), a PE-177 (Quipapá a Garanhuns), PE-320 (São José do Egito a Serra Talhada), PE-545 (Exu a Ouricuri), a PE-626 (Lagoa Grande a Petrolina), entre outras vias e acessos que totalizaram atendidas pelas ações de manutenção.

Veja também

juros Mercado começa a prever que juros vão chegar a 12% no fim do ano