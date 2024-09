A- A+

Energia limpa Governo de Pernambuco oficializa instalação de primeira indústria de e-metanol do Brasil A governadora Raquel Lyra e o deputy CEO da European Energia, Jens-Peter Zink assinam contrato que oficializa a chegada do empreendimento no Porto de Suape

A governadora de Pernambuco Raquel Lyra e o deputy CEO da European Energy, Jens-Peter Zink, assinam, nesta segunda-feira (23), o contrato que oficializa a chegada da primeira indústria de produção de e-metanol do Brasil.

Com investimento de R$ 2 bilhões, o empreendimento ficará localizado em uma área de dez hectares no Complexo Industrial Portuário de Suape, no Litoral Sul do Estado.

A cerimônia acontece no Palácio do Campo das Princesas, no bairro de Santo Antônio, área central do Recife. Com a nova indústria, a estimativa é de que sejam gerados 250 empregos diretos e cerca de 15 mil indiretos.

O início das operações está previsto para julho de 2026. O valor global do contrato para arrendamento da área é de R$ 33 milhões em um período de 25 anos. A estimativa é de que 100 mil toneladas do e-metanol sejam movimentadas pelo porto por ano.

Reunião

Em abril deste ano, a vice-governadora Priscila Krause - governadora em exercício na época -, recebeu um grupo de executivos da European Energy, companhia dinamarquesa fundada em 2004 e consolidada no Brasil no ramo de energia limpa, para acertar os detalhes da cooperação.

No encontro, Priscila Krause afirmou que a iniciativa dialoga com o desenvolvimento de uma economia limpa, área prioritária para a gestão estadual.

“Mais uma vez, Pernambuco sai na frente atraindo a instalação de um projeto pioneiro em energia renovável no País. Isso fortalece um trabalho que vem sendo feito por nossa equipe, inserindo o Estado nesse momento de transição energética para que possamos ter a nossa produção com o máximo de descarbonização possível”, destacou.

E-metanol

O e-metanol, também conhecido como metanol verde, é um combustível de baixo carbono com aplicações em processos industriais ou usado como combustível, especialmente no transporte marítimo e produzido por meio da junção do hidrogênio verde, obtido a partir de fontes renováveis, como solar e eólica, e do dióxido de carbono de origem biogênica.

