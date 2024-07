A- A+

BENEFÍCIO SOCIAL Governo de Pernambuco paga 13º do Bolsa Família em agosto; confira calendário Ao todo, 909.893 famílias receberão a parcela extra, de acordo com o governo estadual

A partir de 19 de agosto, o Governo de Pernambuco paga o 13º do Bolsa Família aos beneficiários do programa. O valor da parcela será de R$ 150. O calendário de pagamento segue o final do Número de Identificação Social (NIS).



Segundo o governo, o recurso financeiro para o repasse das parcelas será liberado pela gestão estadual na próxima terça-feira (30). O montante investido é na ordem dos R$ 136.483.950.

Ao todo, 909.893 famílias receberão a parcela extra.

Terão direito ao 13º do Bolsa Família os pernambucanos que tenham recebido o benefício do programa por, pelo menos, seis meses em 2023, intercalados ou consecutivos.

Para receber o valor, a família deve estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico), com dados corretos e atualizados, segundo o governo estadual.

Confira as datas de pagamento do 13º do Bolsa Família em Pernambuco

NIS final 1 - 19 de agosto

NIS final 2 - 20 de agosto

NIS final 3 - 21 de agosto

NIS final 4 - 22 de agosto

NIS final 5 - 23 de agosto

NIS final 6 - 26 de agosto

NIS final 7 - 27 de agosto

NIS final 8 - 28 de agosto

NIS final 9 - 29 de agosto

NIS final 10 - 30 de agosto



O pagamento, criado em 2019, deveria ser feito a mais de 1,6 milhão de famílias. No entanto, foram encontrados sinais de fraude em pelo menos 600 mil cadastros. Esses beneficiários irregulares não irão receber a parcela extra em agosto.

Cartão do Bolsa Família, programa do governo federal | Foto: Roberta Aline/MDS



Pagamento com seis meses de atraso

O pagamento deveria ser feito no começo do ano, mas atrasou seis meses justamente por causa do pente-fino feito pelo governo.



O secretário estadual da Fazenda, Wilson José de Paula, detalhou o processo, no começo de julho, em entrevista à Rádio Folha 96,7 FM.

"Para se ter uma ideia, tem gente com Porsche, Toyota, carro elétrico. Tem sócio de empresa com capital superior a 200 mil reais e gente com vínculo empregatício", afirmou o secretário, na entrevista.

A revisão rendeu ao Estado uma economia de R$ 170 milhões. "Continuamos gastando com qualidade, para fazer o benefício social chegar a quem realmente interessa", completou Wilson José de Paula.

Governadora fala em não "deixar ninguém para trás"

"A mudança que queremos ver no Estado passa inevitavelmente pelo cuidado com os invisíveis. E o pagamento do 13º do Bolsa Família vai ajudar milhares de famílias a levar mais dignidade para as suas casas, uma iniciativa que este ano se une a tantas outras, como o programa Mães de Pernambuco e as cozinhas comunitárias. É dessa forma que vamos crescer sem deixar ninguém para trás", disse a governadora Raquel Lyra.

