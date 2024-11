Governo de Pernambuco realiza evento para apresentar benefícios fiscais e financeiros a empresários

A- A+

Evento Imersão Adepe acontece na próxima quinta-feira (28) na sede da CDL Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. A iniciativa é do Governo de Pernambuco, por meio da Agência de Desenvolvimento Econômico (Adepe), para apresentar incentivos fiscais e financeiros oferecidos às indústrias, centrais e importadores atacadistas, além de oportunidades trazidas pelos programas voltados para os arranjos produtivos do Estado.

No evento, serão detalhados alguns dos principais incentivos fiscais disponibilizados pelo Governo de Pernambuco, como o Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco (Prodepe), Programa de Estímulo à Indústria do Estado de Pernambuco (Proind) e o Programa de Desenvolvimento do Setor Automotivo de Pernambuco (Prodeauto). Em 2024, por meio de incentivos fiscais, até o momento, foram anunciados R$ 820 milhões em investimentos com geração de mais de 3 mil empregos em Pernambuco.

A programação, que será destinada às empresas, investidores, consultores e escritórios de contabilidade da região, terão suas inscrições gratuitas pelo Sympla.

O bate-papo será conduzido por Bruno Lira, diretor-executivo de Incentivos Fiscais da Adepe, junto à Carmem Lícia Bosshard, gerente da mesma diretoria.

“O Imersão Adepe chega para apoiar o desenvolvimento da economia local, tendo em vista que muitas empresas já instaladas em Pernambuco não têm conhecimento sobre essa política que, muitas vezes, facilita o processo de transição para patamares maiores de faturamento, que por consequência tendem a aumentar sua carga tributária”, comentou Lira.

