A- A+

DÍVIDAS Governo diz que quitou todas as dívidas com a ONU e outros organismos internacionais Segundo Ministério do Planejamento e Ministério das Relações Exteriores, foram realizados pagamentos no valor de R$ 1,3 bilhão

O governo brasileiro anunciou nesta terça-feira que quitou o pagamento de todas as suas contribuições com os orçamentos da Organização das Nações Unidas (ONU) e demais organizações internacionais.

Segundo o Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) e o Ministério das Relações Exteriores (MRE), foram realizados pagamentos no valor R$ 1,3 bilhão relativos aos compromissos do país com organismos internacionais.

Em nota conjunta, os ministérios destacaram os pagamentos relativos ao três componentes de orçamento da ONU: orçamento regular, missões de paz e Mecanismo Residual Internacional para Tribunais Penais - IRMCT), no valor de R$ 448,8 milhões (USD 86,7 milhões).

“A quitação dos compromissos reflete o sólido apoio do país aos mandatos da ONU e ao multilateralismo, e decorre de esforço iniciado em 2023, quando, apenas no que se refere a missões de paz, foi pago mais de R$ 1,1 bilhão, em função de passivo acumulado desde anos anteriores”, escreve a nota.

Segundo o governo, com a quitação das dívidas, o Brasil passou a “integrar grupo seleto de países que estão plenamente em dia com suas obrigações financeiras na ONU”.

Nesta terça-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou na abertura do Conselho de Segurança da ONU. Em sua fala, Lula tratou da fome, criticou as guerras, cobrou o cumprimento das metas de descarbonização, reclamou do embargo econômico a Cuba e atacou o poder nas mãos de big techs.

A nota emitida pelos ministérios segue a linha do discurso do presidente e destaca o pagamento de contribuições relacionadas à preservação do meio ambiente, combate à mudança do clima e desigualdade social e às missões de paz.

“Ao honrar suas contribuições a organismos internacionais, o Brasil não apenas fortalece sua presença no cenário global, mas também reafirma seu compromisso com o multilateralismo e com a cooperação internacional”, completa a nota.

Veja também

Concursos e empregos UFPE divulga seleção com 83 vagas para professor substituto; salários chegam a R$ 6,3 mil