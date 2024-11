Governo espera bandeira verde nas contas de luz em dezembro

A- A+

O governo espera que a bandeira da conta de luz em dezembro seja alterada da atual amarela para verde. A decisão é tomada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e será anunciada em dezembro.

A expectativa foi anunciada durante a coletiva do Boletim Macrofiscal, do Ministério da Fazenda, nesta segunda-feira. Questionados sobre a diferença entre projeções de inflação do governo e do mercado, técnicos da Fazenda responderam que o levantamento da pasta leva em consideração uma possível mudança na bandeira tarifária em dezembro.

— Uma coisa que mudou recentemente foi a bandeira tarifária amarela e a gente agora está esperando bandeira tarifária verde para o fim do ano. Então grande parte da diferença pode estar concentrada na diferença da bandeira tarifária para o fim do ano, que no fim é o que altera a projeção final para a inflação de 2024, essa bandeira tende a contribuir com mais ou menos 0,17 pontos percentuais — disse a subsecretária de Política Macroeconômica, Raquel Nadal.

A mudança representa um alívio nas tarifas pagas pelos consumidores e um impacto também sobre a inflação, que tem seu aumento influenciado pela subida nos preços da conta de luz.

Nesta segunda, o Ministério da Fazenda anunciou que revisou a previsão de inflação para cima, de 4,25%, para 4,4%, ainda dentro do teto da meta, que pode chegar até 4,5%. A projeção do mercado financeiro, contida no Boletim Focus, do Banco Central (BC), é de que a inflação vai chegar para 4,64% no final do ano.

O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, reforçou que a diferença nas projeções se dá em função dessa expectativa mudança na bandeira tarifária, que não foi considerada pelos agentes do mercado.

— Nós estamos falando em basicamente 0,2 pp de distância, que é quase o mesmo número de impacto de uma bandeira verde em dezembro — afirmou.

