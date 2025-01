Governo faz seleção para participação da sociedade civil em fórum de transição energética

A- A+

O Ministério de Minas e Energia (MME) publicou nesta quarta-feira um edital de seleção de representantes da sociedade civil para participarem do Fórum Nacional de Transição Energética (Fonte).

O Fórum é composto por representantes do governo, movimentos sociais, sindicais, organizações da sociedade civil, da academia e do setor produtivo.

O Fonte foi criado como um instrumento para garantir a participação da sociedade civil nas discussões que envolvem a Política Nacional de Transição Energética.

O período de inscrição para participar do processo de seleção de representantes da sociedade civil começa no dia 27 de janeiro e vai até 16 de fevereiro. O edital contempla um total de 29 vagas neste âmbito.

Conforme estabelecido por lei, é necessário que os integrantes contemplem as cinco regiões do país, que pelo menos 30% do representantes sejam pessoas autodeclaradas negras, pretas ou pardas, indígenas ou quilombolas e metade devem ser mulheres.

As inscrições serão realizadas exclusivamente por Formulário Eletrônico a ser disponibilizado neste link.

