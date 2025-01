Ministro Silvio Costa Filho anuncia investimentos de R$ 500 milhões para aeroportos de Minas Gerais

A- A+

Com investimentos de R$ 500 milhões, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou a ampliação dos aeroportos de Uberlândia e Uberaba, em Minas Gerais, na última terça-feira (14). O anúncio foi feito ao lado do diretor-presidente da Aena Brasil, Santiago Yus, além de representantes da comunidade aeroportuária e líderes locais.

Em seu discurso, Silvio Costa Filho destacou os investimentos que o Governo Federal vem realizado no setor da aviação em Minas Gerais. De acordo com ele, nos dois primeiros anos de governo, foram investidos quase R$ 700 milhões na aviação do estado.

“Estamos fazendo um plano de fortalecimento da aviação regional. Essa região representa mais de 2 milhões de habitantes, é celeiro do agronegócio, tem forte presença na indústria e está crescendo no setor de serviços. É uma prioridade do Ministério de Portos e Aeroportos acelerar os investimentos nesta região”, afirmou.

Obras de ampliação

Com as obras de requalificação, a expectativa da Aena é ampliar a capacidade de atendimento do Aeroporto de Uberlândia para 2,15 milhões de passageiros ao ano. O projeto inclui a construção de um novo terminal de passageiros, com 10.000 m², e a instalação de duas pontes de embarque (fingers). A sala de embarque terá mais de 1.850 m² e contará com seis portões. Na área externa, serão implantados um novo sistema viário de acesso ao aeroporto e um novo estacionamento com 497 vagas distribuídas em 12.400 m².



Em Uberaba, foram anunciados investimentos de R$ 300 milhões para obras de ampliação e modernização do aeroporto. De acordo com o cronograma das obras apresentado pela Aena Brasil, empresa responsável pela concessão do aeroporto, a primeira fase do projeto deverá ser concluída em junho de 2026. O Aeroporto de Uberlândia (Tenente Coronel Aviador César Bombonato) é um empreendimento do Novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal.

Pedra fundamental

O Aeroporto Mário de Almeida Franco, em Uberaba (MG), deu início a uma nova etapa com a cerimônia de lançamento da Pedra fundamental das obras de expansão e modernização do terminal. Com um investimento de cerca de R$ 200 milhões pela Aena Brasil, o projeto tem como objetivo transformar o aeroporto em um importante polo estratégico de conexão aérea para o Triângulo Mineiro.

Entre as melhorias previstas estão a ampliação do terminal de passageiros, a modernização das pistas de pouso e decolagem e a criação de novas áreas comerciais e de serviços, oferecendo mais conforto e eficiência aos viajantes.



Atualmente, o terminal movimenta 1,146 milhão de passageiros por ano, mas, após as obras, a expectativa é que esse número ultrapasse 2,15 milhões de passageiros anualmente.

