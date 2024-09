A- A+

concursos 2025 Governo prevê R$ 2 bilhões para abertura de novos concursos em 2025 Ainda não foram definidos no entanto, quais certames serão realizados

O governo federal reservou R$ 2 bilhões do Orçamento de 2025 para abertura de novos concursos. A informação foi dada durante a coletiva de apresentação do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) do ano que vem.

Segundo o secretário de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento e Orçamento, Clayton Luiz Montes, o montante já está reservado, mas ainda não está definido exatamente quais concursos e cargos serão ofertados no ano que vem.

— Assim como a ministra Esther (Dweck) adiantou, existe sim a previsão de novos concursos para 2025, tem previsão para isso no Orçamento. Não temos agora a abertura de quais concursos, para quem, mas existe a dotação orlçamentária reservada para tais concursos. O MGI distribuiu uma nota para vocês, que diz que reserva em torno de R$ 2 bilhões para abertura de novos concursos — disse Montes, que completou: — No que se refere ao número de vagas para concursos, teríamos que consultar o MGI.

Neste ano, pela primeira vez o governo federal realizou o Concurso Nacional Unificado (CNU), um concurso único para cargos em diferentes órgãos da administração pública. São ao todo mais de seis mil vagas em 21 ministérios, agências e autarquias.

As provas foram aplicadas neste mês de agosto.Segundo o governo, ao todo, 970.037 fizeram a prova, com uma abstenção de 54,12%. Foram mais de 2,1 milhões de inscrições validadas. O ministério tem afirmado que essa abstenção está dentro da média de outros concursos.

A ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, que comanda a pasta responsável pela aplicação do CNU, já manifestou a vontade de realizar um novo certame no ano que vem.

Em entrevista antes da aplicação da prova, ao programa “Bom dia, Ministro”, do CanalGov, a ministra disse que a decisão será tomada após o governo fazer um balanço do CNU deste ano.

— A gente tem muita vontade de realizar um novo [...] a nossa ideia seria no ano que vem, mas a gente ainda não tem essa decisão, vamos fazer o balanço e no segundo semestre tomar essa decisão para até o início do ano que vem, se tiver um novo a gente anunciar e publicar o edital — disse Esther Dweck.

