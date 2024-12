Governo registra superávit de R$ 40,8 bilhões em outubro

A- A+

As contas do governo federal registraram um superávit de R$ 40,8 bilhões em outubro, divulgou o Ministério da Fazenda nesta terça-feira. O resultado é o segundo melhor registrado na história para o mês, ficando atrás apenas de outubro de 2016, que teve superávit de R$ 60,5 bilhões.

O resultado foi puxado por uma arrecadação de impostos que também bateu recorde na série histórica do mês: R$ 248 bilhões.

Houve um aumento de 125% em comparação com outubro de ano passado, quando foi registrado um superávit de R$ 18,1 bilhões.

O resultado é importante para o governo, pois reduz o déficit acumulado do ano e aproxima as contas públicas da meta fiscal de 2024.

No acumulado dos dez primeiros meses deste ano, as contas do governo registraram um déficit de R$ 64,38 bilhões. Com o superávit de outubro houve uma melhora em relação resultado do mesmo período do ano passado, quando o déficit somou R$ 76,2 bilhões.

A meta fiscal estabelcida para este ano é de zerar as contas públicas, ou seja, igualar as receitas às despesas, mas também prevê uma margem de tolerância que permite que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva possa entregar um déficit de até R$ 28,8 bilhões.

