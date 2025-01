Governo Trump cogita impor mais restrições às vendas de chips da Nvidia para a China; ações caem

A- A+

Altos Funcionários do governo de Donald Trump nos EUA estão estudando impor restrições adicionais à venda de chips da americana Nvidia para a China, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela agência Bloomberg, que enfatizaram que as conversas ainda estão em estágios iniciais, enquanto a nova equipe trabalha em suas prioridades políticas.

As ações da Nvidia caíram até 6,9% em Nova York após a Bloomberg divulgar a notícia, ampliando uma semana difícil para a fabricante de chips.

Uma decisão de endurecer as restrições à Nvidia representaria uma nova escalada das tensões entre as duas maiores economias do mundo. Isso ocorre em um momento em que o governo dos EUA e a indústria de tecnologia reagem a evidências de que a China está mais avançada na corrida da inteligência artificial (IA) do que se esperava.

Os encarregados da missão estão focados em potencialmente expandir as restrições para cobrir os chips H20 da Nvidia, segundo as fontes, que pediram anonimato porque as discussões são privadas.



Esse produto, que pode ser usado para desenvolver e executar software e serviços de inteligência artificial, é uma versão reduzida projetada para atender às restrições já existentes dos EUA sobre remessas para a China.

As fontes acrescentaram que uma decisão sobre quaisquer restrições ainda deve demorar, já que a administração Trump está apenas começando a nomear funcionários para os departamentos relevantes.

O indicado para Secretário de Comércio, Howard Lutnick, escolhido por Trump para liderar a agência que supervisiona as restrições ao comércio de chips, disse hoje durante uma audiência de confirmação no Congresso que seria “muito rigoroso” no controle de semicondutores, sem fornecer mais detalhes.

Um porta-voz da Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Um porta-voz da Nvidia disse em um comunicado que a empresa “está pronta para trabalhar com o governo enquanto ela define sua própria abordagem para a IA”.

