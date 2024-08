Governo vai propor taxação de big techs neste ano, diz secretário de Haddad

A- A+

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quarta-feira que o governo deve propor ainda este ano um projeto para tributação de grandes empresas de tecnologia, as chamadas de bigtechs.

De acordo com o número 2 de Fernando Haddad, a discussão sobre a taxação dessas empresas já está mais madura no mundo e é preciso trazer para o Brasil.

Ele explicou, contudo, que a receita com a medida não deve estar presente no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025. O Orçamento do ano que vem será proposta na sexta-feira.

— Não consta da lei orçamentária a tributação de big techs. Mas já há maturidade da discussão do mundo que precisamos trazer para o Brasil, dialogando com o pilar 1 da OCDE. Não para o PLOA, mas no segundo semestre vamos descortinar esse tema da taxação das bigtechs — explicou ele.

Uma das possibilidades é criar uma Cide específica para essas empresas. A informação foi antecipada pela Folha de S.Paulo.



A Cide é a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, um imposto regulatório, que tem vigência imediata.

Veja também

Tecnologia Evento de tecnologia voltado para mulheres realiza sua segunda edição neste sábado (31)