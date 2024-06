Grupo indiano que fatura US$ 4 bilhões abre fábrica de motocicletas em Manaus

A- A+

Terceira maior fabricante de motos da Índia, a Bajaj inaugurou ontem no Brasil sua primeira fábrica fora do país. A unidade está localizada em Manaus, no Polo Industrial, e tem capacidade de montar 20 mil unidades por ano. O investimento na unidade é de US$ 12 milhões (R$ 65 milhões).

O grupo é um gigante do setor de motos de baixa cilindrada e scooters, teve faturamento de US$ 4,1 bilhões (R$ 22,3 bilhões) no último ano fiscal, quando produziu 7 milhões de unidades na Índia.

Também controla 40 empresas que atuam desde o setor financeiro até automóveis, além de ser a maior fabricante mundial de veículos de três rodas.

Com um centro de pesquisa e desenvolvimento, com mais de 1.500 engenheiros para desenvolver novos produtos, a empresa já foi indicada pela revista Forbes como uma das 100 companhias mais inovadoras do mundo.

Venda de motos cresce 21%

Os indianos ecolheram o Brasil para sua primeira fábrica no exterior por um motivo estratégico: trata-se de um mercado que vem crescendo na velocidade de dois dígitos. No primeiro trimestre de 2024, houve um aumento de 21,07% em relação ao mesmo período de 2023, o maior crescimento desde 2012 num trimestre.

A frota de motos no país já ultrapassa 33 milhões de unidades e esse crescimento é explicado pela busca de um meio de transporte mais rápido e barato que o carro nas grandes cidades, mas também como instrumento de trabalho, com o crescimento do delivery.

A Bajaj já estava no Brasil desde 2022 vendendo os modelos de motos Dominar 160, Dominar 200 e Dominar 400. Um acordo com a fabricante Dafra permitiu que as motos fossem montadas na unidade da empresa também em Manaus. Agora, elas serão montadas na unidade própria da Bajaj, que já tem 150 funcionários.

Preços a partir de R$ 16,9 mil

Segundo a Bajaj, já são 21 concessionárias no país, incluindo Rio de Janeiro e São Paulo, (serão 30 até o final do ano) e 7,5 mil motos vendidas. Os preços dos modelos oferecidos no Brasil variam de R$ 16,9 mil a R$ 24,9 mil. Em nota, a empresa reforçou o objetivo de longo prazo com o Brasil.

"Os times do Brasil e da Índia têm trabalhado para entendermos o consumidor local e desenvolver produtos que atendam às suas demandas”, disse Rakesh Sharma, diretor executivo da Bajaj Auto Limited no texto.

A primeira moto — um modelo Dominar 400, carro chefe das vendas no Brasil — produzida na nova unidade ficou pronta no início de junho. Inicialmente a meta é produzir 1.500 unidades por mês a partir de julho. A nova planta opera em regime CKD (Completely Knock Down), em que a empresa recebe as partes do veículo e realiza a montagem de motor e, depois, da motocicleta.

Em outros países da América do Sul, a Bajaj opera por meio de importadores e distribuidores.

