Polo automotivo Grupo Trambusti anuncia instalação em Pernambuco com investimento de R$ 40 milhões A chegada da empresa paulista ao Estado promete geração de empregos e fortalecimento do setor automobilístico em Goiana

O Grupo Trambusti, tradicional fornecedor de peças automotivas no Brasil, anunciou nesta quarta-feira (18) sua entrada no mercado pernambucano com um investimento de R$ 40 milhões no polo automotivo de Goiana. A instalação da unidade TR² do Brasil, pertencente ao grupo, irá gerar mais de 100 empregos diretos, com início das obras previsto para março de 2025 e operações a partir de 2026.

O anúncio foi oficializado durante uma reunião entre representantes da empresa e o secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Guilherme Cavalcanti. A articulação para atrair o investimento começou em setembro de 2023, fruto de esforços do Governo de Pernambuco por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDEC) e da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe).

“O governo de Pernambuco realiza um trabalho constante, em parceria com a Stellantis, para atrair sistemistas para sua planta em Goiana. Através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Adepe, apresentamos as potencialidades do Estado para empresas nacionais e internacionais que têm interesse em se instalar aqui, de modo a aumentar a competitividade de nosso polo automotivo, gerar empregos, desenvolvimento econômico e diminuir as desigualdades. Estamos em negociação com outros empreendimentos, além de diversas prospecções, que, junto com os investimentos já anunciados pela Stellantis para os próximos anos no estado, de R$ 13 bilhões, nos consolidam no cenário automotivo mundial”, destacou Cavalcanti.

Histórico

A Trambusti atua no mercado automobilístico desde 1933, sendo especialista na produção de forros, tapetes, isolamentos térmicos e acústicos para automóveis e caminhões, entre outros itens. Com unidades em São Paulo e Minas Gerais, o grupo agora expande sua presença ao Nordeste, alinhado aos esforços da Stellantis, que já investiu fortemente no Polo de Goiana.

“Para nós do grupo Trambusti, é uma satisfação e até um orgulho muito grande sermos contemplados com esse projeto da Stellantis. A Stellantis está conosco desde 1976 quando chegaram ao Brasil e se instalaram numa região diferente de São Paulo, lá em Minas Gerais. E agora com a oportunidade de estarmos em Pernambuco. Como a gente sempre diz: é um projeto que será bom para o estado de Pernambuco, para a Stellantis e para nós do grupo Trambusti. Movimentando os negócios, gerando emprego, numa terra abençoada. Pernambuco, além de um povo acolhedor, tem um órgão público realmente preocupado em facilitar as coisas. Tirar as pedras do caminho. Estamos muito felizes de estar com a Stellantis em Pernambuco”, afirmou Francisco Carlos Munhoz, presidente do grupo Trambusti.

Crescimento

A chegada do Grupo Trambusti reforça o crescimento econômico de Pernambuco, que vem se destacando nacionalmente em geração de empregos e aumento do PIB. Segundo Maurício Laranjeira, secretário-executivo de Atração de Investimentos da SDEC, o investimento comprova o potencial competitivo do Estado.

“A atração desse investimento para Pernambuco é fruto de todo o trabalho que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico vem fazendo para dinamizar nossa economia, e que está sendo comprovado com a geração recorde de vagas de emprego, a maior do Nordeste nos últimos três meses, e crescimento do PIB, acima do nível brasileiro. Temos um ambiente de negócios cada vez melhor”, avaliou Laranjeira.

