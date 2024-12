A- A+

Argentina Economia da Argentina cresce 3,9% no terceiro trimestre, e país sai da recessão Período de julho a setembro foi o primeiro de crescimento do país desde o fim de 2023

O Produto Interno Bruto ( PIB) da Argentina cresceu 3,9% de julho a setembro na comparação com os três meses imediatamente anteriores. Com o resultado, o país saiu da recessão, quebrando a sequência de três trimestres negativos, informou o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec, o IBGE argentino). Em comparação com o mesmo período de 2023, o PIB do terceiro trimestre caiu 2,1%.

A recuperação da economia argentina ocorre no momento em que Milei completa um ano no cargo, período em que promoveu cortes drásticos de gastos e uma intensa desregulamentação. O programa reduziu a inflação anual de três dígitos no país. Em outubro, o Banco Mundial estimou que a economia argentina iria encolher 3,5% em 2024, mas, no próximo ano, PIB do país deverá avançar 5%.

"A Argentina decola!", comemorou o presidente em sua conta no X, ao comentar os resultados do PIB.

Na semana passada, a inflação na Argentina atingiu seu nível mais baixo desde 2020, registrando 2,4% em novembro em relação a outubro, embora na comparação anual o índice tenha acelerado 166% e, no acumulado do ano, tenha registrado uma variação de 112%.

De acordo com o Financial Times, a expansão foi impulsionada por uma recuperação nos gastos dos consumidores e nos investimentos de capital, após uma queda acentuada no início do ano, além de um crescimento contínuo nas exportações de agricultura e mineração.

Estatal La Nación: Maior banco da Argentina se inspira no Banco do Brasil e segue 'terapia de choque' de Milei

Segundo o Indec, entre julho e setembro, as exportações argentinas cresceram 3,2% em comparação ao segundo trimestre do ano, enquanto o consumo privado aumentou 4,6%, o consumo público subiu 0,7%, e a formação bruta de capital fixo expandiu 12%.

Na comparação anual, destacam-se positivamente os setores de agricultura, pecuária, caça e silvicultura, que se expandiram 13,2% no terceiro trimestre em relação ao mesmo período de 2023.

No entanto, indústria, construção civil e atividades de comércio atacadista, varejista e reparações continuam encolhendo.

Analistas apontam que permanecem grandes desafios para o governo, incluindo a remoção dos controles cambiais e de capital da Argentina, que estão afastando investimentos estrangeiros e impedindo o banco central de acumular reservas em moeda forte.

Veja também

Inovação Seminário no Senac Porto Digital apresenta resultados de projetos de inovação e pesquisa