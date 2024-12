Governo vê dívida bruta atingir pico em 2027 a 81,8% do PIB

A- A+

O governo Luiz Inácio Lula da Silva atualizou as projeções para a dívida bruta e prevê que o pico será alcançado em 2027, a 81,8% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo o Relatório de Projeções Fiscais do 1º semestre de 2024, divulgado pelo Tesouro Nacional nesta segunda-feira.

Depois, o endividamento entraria em trajetória de queda, chegando a 75,6% do PIB em 2034. Para este ano, a expectativa é de que a dívida termine em 77,7%, 3,3 pontos acima de 2023 (74,4% do PIB).

Essa trajetória depende, porém, de novas medidas de aumento estrutural de arrecadação, reconhece o Tesouro. Para chegar ao cenário de referência, o órgão estima que novos esforços de, em média, 0,8% do PIB serão necessários de 2026 a 2028.

Caso contrário, a dívida bruta cresceria por mais tempo, atingindo um pico de 83,1% do PIB em 2028, e cederia para até 80,8% do PIB em 2034, 6,4 pontos do PIB acima do nível observado em 2023.

