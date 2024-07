A- A+

CRESCIMENTO Haddad afirma que estimativa para o PIB este ano pode ser revista para cima Ministro diz que a população precisa saber das 'boas novas', que demoram mais a chegar do que as 'fake news'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou, nesta terça-feira, que o governo poderá rever para cima sua projeção de crescimento do Produto Interno Bruno (PIB) para este ano. Ele ressaltou que a economia brasileira continua crescendo, apesar das adversidades, como as cheias no Rio Grande do Sul e a situação externa.

Atualmente, o governo espera uma alta de 2,5% em 2024. Novas previsões de indicadores econômicos, incluindo o PIB, devem ser divulgados nesta quinta-feira, pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda.

— O Aloizio Mercadante [presidente do BNDES] falava, há pouco, que a Fazenda talvez tenha que rever a projeção do PIB deste ano, o que é provável que aconteça. Nós somos parcimoniosos, porque não queremos sofrer revés, mas tudo indica que, mesmo com a calamidade no Rio Grande do Sul, que afetou o estado que responde por quase 80% do PIB brasileiro, a economia não parou de crescer — disse o ministro.

Haddad afirmou ainda que a economia continua crescendo mesmo com preocupações com a taxa de juros dos Estados Unidos e sua repercussão no Brasil. Disse que o debate econômico está baseado em pressupostos macroeconômicos, sem considerar o que está acontecendo no crédito e nos investimentos, que se expandiram.

— É óbvio que os pressupostos macroeconômicos são fundamentais, e a Fazenda trabalha 80% do tempo dela nos pressupostos macroeonômicos. Mas o que está acontecendo no crédito, nos investimentos…

Boas notícias

Fernando Haddad afirmou que o setor produtivo está acreditando no Brasil. Disse que as boas notícias costumam levar mais tempo a serem conhecidas do que as "fake news" que, segundo ele, muitas vezes chegam bem mais rápido.

— Quem de fato sabe como será o nível de emprego são vocês (se dirigindo a empresários). Se isso chegar rápido à população em geral, vai acelerar o processo. Temos que apressar a chegada das boas novas à população. Vamos correr para superar as "fake news" e mostrar para as pessoas o que está acontecendo.

O ministro disse que está "positivamente surpreso" pelo fato de o governo Lula ter conseguido sensibilizar o Congresso Nacional a votar as pautas de interesse da indústria brasileira. Haddad destacou a aprovação da regulamentação da reforma tributária na Câmara e afirmou que tem indicações que o mesmo ocorrerá com o Senado.

— Teremos, depois de 40 anos, a primeira reforma aprovada em regime democrático. Penso que a reforma tributária é o grande guarda-chuva do que vai acontecer de bom daqui para frente, porque vai simplificar muito. A exportação então vai ser uma coisa extraordinária.

Ele também afirmou que o governo se preocupa em proteger a indústria brasileira, o que dá segurança aos investidores. Disse que o setor produtivo nacional está protegido de competição desleal.

— Isso tem dado um alento para aquele que vai investir no Brasil saber que tem um governo protegendo os interesses do produtor brasileiro, que gera riqueza e emprego, e eu penso que isso deveria ser mais valorizado.

