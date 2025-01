Haddad defende Imposto de Renda mais progressivo: "Pessoas de alta renda têm que pagar o mínimo"

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira que o Imposto de Renda do país precisa ser mais progressivo.

— As pessoas de alta renda têm que pagar o mínimo. Hoje, você que ganha salário, o servidor, o trabalhador, não escolhe pagar ou não pagar imposto. É deduzido na fontes. Isso não acontece com o grande investidor. Estamos identificando esses casos. É uma quantidade pequena de brasileiros. Buscando a justiça tributária de quem hoje não paga.

Na última quarta-feira, Haddad anunciou a revogação da norma que ampliava a fiscalização sobre transações financeiras, incluindo o Pix.

Além disso, o governo editou uma medida provisória para assegurar que as transferências realizadas por meio do PIX não possam ser tributadas.

As medidas foram tomadas, para combater a desinformação que circulava nas redes sociais, com boatos de que o governo planejava taxar o uso do Pix.

Usuários do sistema ficaram confusos e golpistas se aproveitaram da onda de fake news para aplicar fraudes, como boletos falsificados.

