A- A+

MINISTRO Haddad diz que não pensa em sair do Ministério da Fazenda até 2026 MInistro afirmou ainda que não vai concordar sempre com Galípolo no BC

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira que não pensa em deixar a pasta até 2026, quando termina o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

— Não (penso em sair). Pretentedo ficar, mas isso não é da minha alçada — disse ele, quando perguntado se pensa em sair do cargo antes de 2026, em entrevista à Globo News.

Haddad disse que em nenhum momento me senti desautorizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação aquilo que apresentou antes da posse.

— Do meu ponto de vista, daquilo que foi desenhado depois da eleição de 2022, se for perseguido com tenacidade e coragem ele vai entregar um bom resultado para o país — afirmou.

Sobre o impasse em torno das emendas parlamentares, Haddad disse acreditar que um acordo está próximo.

— Eu acredito que estamos na reta final de um desfecho disso, apesar dos detalhes técnicos e formais que o ministro (Flávio) Dino, por ser juiz, é obrigado a observar, não pode deixar as formalidades de lado — afirmou.

Haddad ainda defendeu a autonomia do Banco Central e destacou que tem confiança novo presidente, Gabriel Galípolo.

— O meu papel ali é resolver tecnicamente o problema, é o que eu tentava fazer com Roberto Campos (Neto) e como eu farei com Gabriel Galípolo. Isso não significa dizer que nós vamos concordar sempre sobre o diagnóstico e o que fazer, mas cada um está no seu papel — afirmou. Eu tenho a absoluta confiança de que ele sabe qual a missão do Banco Central.

Veja também

REDES SOCIAIS Ministro da AGU afirma que decisão da Meta reforça necessidade de regulamentação de redes sociais