Haddad diz que mudança da Meta em programa de 'fact checking' preocupa

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, classificou como "preocupante" a decisão anunciada pela Meta de mudar suas práticas de moderação de conteúdo nos Estados Unidos, incluindo o fim do programa de checagem de fatos (fact-checking), política criada há oito anos para reduzir a disseminação de desinformação em suas redes sociais.

A mudança é um sinal claro de como a empresa está se reposicionando diante da volta de Donald Trump à Casa Branca.

— Isso nos preocupa, nós vivemos o que aconteceu em 2018, o que aconteceu depois das eleições de 2022. Economia estará bem, mas temos que cuidar da nossa democracia, das instituições — disse Haddad à Globo News.

Em vez de usar organizações de notícias e outros grupos independentes, a Meta, dona do Facebook, Instagram e Threads, confiará nos usuários para adicionar notas ou correções a postagens que possam conter informações falsas ou enganosas. É um sistema conhecido como Notas de Comunidade, já usado pelo X, rede social de Elon Musk.

Haddad afirmou que o mundo está em uma situação "tensa", onde questões ideológicas estão fazendo a diferença:

— A comunicação se tornou muito mais disruptiva do que no passado. Tivemos uma anúncio de uma importante empresa global dizendo que vai tirar os filtros de fake news. Estamos em um mundo mais complicado, nós temos que cuidar da nossa democracia das instituições da integridade, das pessoas das informações que são divulgadas para evitar pânico para evitar que no desespero as pessoas acabem abraçando ideologias extremistas.

