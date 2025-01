A- A+

TECNOLOGIA Meta anuncia que encerrará seu programa de 'fact checking' nos EUA Mudança ocorre com o objetivo de proteger a liberdade de expressão

A gigante das redes sociais Meta anunciou, nesta terça-feira, que encerrará o seu programa de fact-checking (verificação digital) nos Estados Unidos. O feito marca um significativo retrocesso em suas políticas de moderação de conteúdo para proteger a liberdade de expressão.

"Vamos eliminar os fact-checkers (verificadores de conteúdo) para substitui-los por notas da comunidade semelhantes às do X (antigo Twitter), começando nos Estados Unidos", escreveu nas redes sociais o fundador e CEO da Meta, Mark Zuckerberg.

Atualmente, a AFP trabalha com o programa de verificação de conteúdo do Facebook em 26 idiomas e a plataforma paga para usar as verificações de cerca de 80 organizações de todo o mundo em sua rede social.

Além da adoção de um sistema de comunidades parecido ao do X, o diretor-executivo da Meta afirmou que vai trabalhar com o governo Trump para repelir censuras determinadas por outros países.

“Os países latino-americanos têm tribunais secretos que podem ordenar que as empresas retirem as coisas silenciosamente”.

