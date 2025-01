A- A+

TECNOLOGIA Copilot da Microsoft chega aos aparelhos de televisão. Entenda quais são as novas funções de IA Na busca pela TV do futuro, os principais fabricantes estão adicionando mais funcionalidades aos modelos

A nova geração de aparelhos de televisão que está sendo apresentada durante a CES, a maior feira de tecnologia do mundo, que acontece esta semana em Las Vegas, promete ainda mais recursos de inteligência artificial.



Na busca pela TV do futuro, os principais fabricantes estão adicionando mais funcionalidades aos modelos, permitindo uma interação maior com os usuários, seja com mais qualidade de imagem, tradução em tempo real sem legendas ou reconhecimento do que é exibido para ajustar automaticamente o sistema de som.

As novidades podem ajudar o setor a elevar as vendas neste ano. O crescimento do mercado total de TVs no Brasil durante os 11 primeiros meses de 2024 foi acima de 10% em quantidade, em comparação com o mesmo período de 2023, de acordo com dados da consultoria GfK. Isso deve ajudar o setor a fechar o ano de 2024 com mais de 11 milhões de TVs comercializadas no país.

A Samsung aproveitou a CES para anunciar a criação do conceito Vision AI, e anunciar parceria com a Microsoft para levar o Copilot a seus televisores.

Segundo as empresas, essa união permitirá que os usuários tenham acesso às funções do sistema de IA da companhia americana — hoje presente apenas em computadores —, nas TVs e possam pesquisar informações sem interrupção sobre o conteúdo exibido na tela, usando um controle remoto ou comandos de voz.

— As TVs são parceiras interativas e inteligentes que se adaptam às necessidades dos usuários, conectando soluções de entretenimento, personalização e estilo de vida — diz SW Yong, presidente dos negócios de Visual Display da Samsung Electronics.



De acordo com Mustafa Suleyman, CEO da Microsoft IA, esta é a primeira parceria da empresa para levar o Copilot para a televisão. Suleyman destacou que a iniciativa busca criar uma experiência mais personalizada, com TVs que se adaptam às necessidades e preferências dos usuários.

-- A proposta representa uma nova forma de assistir televisão, com a inteligência artificial atuando como uma companheira essencial. O Copilot foi desenvolvido especificamente para o ambiente televisivo. É apenas o começo de uma experiência mais interativa e sob medida para cada espectador.

Para Guilherme Campos, diretor da Divisão de TVs da Samsung Brasil, o usuário está habituado com as funções de IA no smartphone e agora elas estão chegando na TV.

-- Essa combinação dos recursos é o futuro. Com a IA, os aparelho vai conseguir recomendar cada vez mais conteúdos assertivos com base nos hábitos de consumo, ter legendas em tempo real sem atraso e enviar informações sobre o que está acontecendo em casa -- explicou ele.

A LG também aposta em novidades. A companhia anunciou que está abrindo seu sistema LG ThinQ para produtos de outras marcas. O objetivo é que desenvolvedores de todo o mundo tenham acesso às ferramentas para criar mais soluções.

A plataforma da LG também vai incorporar tecnologias de outras empresas. Para isso, a companhia comprou a Athom, a empresa responsável pelo hub de casa inteligente Homey, que conecta mais de 50 mil dispositivos.

— Queremos expandir parcerias no segmento. Essa iniciativa nos ajudará a consolidar ecossistemas de casas inteligentes, elevando a experiência dos consumidores em múltiplos pontos de contato — afirma Kim Kun-woo, vice-presidente da Home Appliance Solution Company da LG.

A empresa anunciou um modo "cineasta" com um novo recurso chamado "Compensação de Luz Ambiental". Um sensor de luz analisa o ambiente e, em seguida, exibe a imagem na tela. Assim como a Samsung, a LG também foca em IA para melhorar a imagem e o som, além de recomendações vinculadas a perfis de usuário.

A nova função nas TVs oferece informações instantâneas sobre o que está na tela, identificando atores ou objetos exibidos na imagem. O sistema fornece essas informações por meio de cliques, sem interromper a experiência de visualização. Além disso, vai permitir gerar recomendações.

Tradução

Já presente em smartphones e notebooks, a função é outra novidade e é alimentada por um modelo de tradução de IA integrado ao dispositivo. Ao selecionar essa funcionalidade, o usuário consegue ter legendas em tempo real, sem atrasos. Português estará disponível em breve.



Descanso de tela

Chamado de "Generative Wallpaper", o recurso permite que os usuários criem imagens (como já ocorre nos smartphones) para servir como proteção de tela enquanto a TV está desligada, por exemplo.

Conexão com outros dispositivos

A TV se integra a outros eletrônicos da casa, fornecendo atualizações em tempo real, como alertas de segurança e notificações diárias, que podem ser acessadas por um aplicativo no celular, caso o usuário esteja fora de casa.

Cuidado com os pets

Por meio de sensores, as TVs são capazes de detectar animais de estimação e criar notificações personalizadas.

Ajustes automáticos

Os cuidados com a família também entraram em foco, já que a TV poderá ajustar automaticamente as configurações do ambiente, como diminuir as luzes quando uma criança adormece.

Resolução de imagem

A IA permite transformar uma imagem exibida em baixa resolução para 8K, o dobro do 4K. Chamado de "8K AI Upscaling", o sistema possui um processador com mais redes neurais, proporcionando uma imagem com mais níveis de detalhes e nitidez, como se estivesse sendo exibida originalmente em 8K. Isso é possível porque a tecnologia analisa e otimiza o conteúdo em tempo real.

Som interativo

Além da imagem, o sistema de som também recebeu novos recursos. O sistema diferencia vozes e ruídos de fundo para eliminar interferências. Outra novidade é o rastreamento do que é exibido na tela, que permite ao espectador acompanhar o movimento de objetos e pessoas. Há ainda ajuste automático do som que varia de acordo com o conteúdo, como um filme dramático ou uma partida esportiva.

Cores

Por meio da IA, a TV analisa o conteúdo quadro a quadro, aplicando expansão de cores à cena para obter visuais mais realistas. As cores se tornam ainda mais vibrantes com a tecnologia Color Booster Pro, por meio de uma análise de cena orientada por IA.

Tecnologias

Os novos recursos estarão disponíveis nos modelos OLED, QLED e Neo QLED. As TVs OLED exibem cores vibrantes e pretos profundos devido à tecnologia do painel, em que cada pixel se autoilumina de forma independente, oferecendo imagens mais vívidas para quem gosta de assistir a filmes e séries com muitas cenas escuras.

No caso das TVs QLED, os LEDs emitem luz por trás de uma tela de cristal líquido. Isso gera diferentes níveis de brilho, cores e contrastes, fazendo com que as imagens apresentem características que acentuam o brilho e a intensidade das cores exibidas na tela.

Já a tecnologia Neo QLED se destaca por estabelecer o padrão da melhor experiência em 4K e 8K. Essa tecnologia oferece mais precisão na exibição de imagens. A tela é indicada para ambientes com muita incidência de luz, já que possui um número significativamente maior de zonas de iluminação.

