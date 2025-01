Nvidia lança chips para jogos e faz parceria com Toyota para carros autônomos

A- A+

Leia também

• Copilot da Microsoft chega aos aparelhos de televisão. Entenda quais são as novas funções de IA

• Microsoft investirá US$ 80 bi em "data centers" dedicados à IA no ano fiscal que vai até junho

• Cruzada de conservadores americanos contra diversidade já muda gestão em gigantes como Ford e Toyota

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, anunciou uma série de novos chips, softwares e serviços, com a meta de manter a empresa na vanguarda da computação de inteligência artificial. Huang subiu ao palco de uma arena lotada em Las Vegas para abrir a CES 2025 na segunda-feira e apresentar a nova linha de produtos, oferecendo uma visão de como a IA se espalhará pela economia.

Um dos anúncios é que que a Toyota, a maior fabricante de veículos do mundo, agora é cliente dos produtos de IA para direção autônoma da Nvidia e utilizará os seus chips e softwares Drive. As ações da Toyota em Tóquio ampliaram os ganhos após o anúncio.

A expansão da IA para mais setores do mundo físico transformará indústrias avaliadas em US$ 50 trilhões, afirmou a Nvidia. No entanto, esse avanço também vai trazer desafios. Robôs e carros precisarão de softwares capazes de lidar com as complexidades da vida real de forma segura.

A empresa criou o Nvidia Cosmos para tornar robôs mais inteligentes e produzir veículos totalmente autônomos, disse Huang.

A empresa quer que seus produtos sejam o centro de um futuro tecnológico mundial com um bilhão de robôs humanoides, 10 milhões de fábricas automatizadas e 1,5 bilhão de carros e caminhões autônomos.

O interesse nos produtos da Nvidia e nas previsões de Huang cresceu rapidamente conforme as empresas correm para adotar novos equipamentos de computação de IA. Durante mais de 90 minutos, o CEO detalhou os produtos e a estratégia da Nvidia para uma audiência de centenas de pessoas, incluindo parcerias com a Toyota e a MediaTek.

Antes mesmo da apresentação de Huang, as ações de fornecedores asiáticos de chips dispararam devido ao otimismo sobre as perspectivas da Nvidia, cuja própria ação atingiu uma nova máxima histórica. Na semana anterior, a Microsoft anunciou planos de investir US$ 80 bilhões na construção de um data center de IA, grande parte dos quais será gasto com a Nvidia.

Avanços para o mundo dos games

Antes de seu discurso principal sobre tecnologias voltadas para data centers, Huang apresentou alguns avanços para seu público tradicional: gamers. A Nvidia está lançando uma atualização para suas placas gráficas GeForce GPUs — abreviação de unidades de processamento gráfico — que foram criadas com o mesmo design que a empresa usa em seus aceleradores de inteligência artificial, disse Huang.

Os novos cartões da série GeForce RTX 50, sucessora da série GeForce RTX 40, revelada há dois anos, aproveitarão as capacidades da arquitetura desenhada pela Nvidia para criar experiências ainda mais realistas para jogadores de computador.

Enquanto os chips gráficos tradicionais constroem uma imagem ao calcular a sombra de cada pixel nesta imagem, a nova tecnologia se apoiará mais fortemente na IA para prever como o próximo quadro deve parecer.

— GeForce permitiu que a IA alcançasse as massas, e agora a IA está voltando à GeForce — disse Huang durante a apresentação.

O modelo principal, o RTX 5090, estará disponível ainda este mês por US$ 1.999 (R$ 12.216), com versões menos potentes posteriormente. O RTX 5070, que custa US$ 549 (R$ 3.335), será lançado em fevereiro com um melhor desempenho do que o modelo anterior top de linha, o RTX 4090, informou a Nvidia.

Em 2022, os jogos eram a maior fonte de vendas da Nvidia. Agora, a operação de data centers da empresa é muito maior, e está a caminho de contribuir com mais de US$ 100 bilhões este ano, à medida que os chips aceleradores da Nvidia são valorizados pelas maiores empresas de tecnologia do mundo.

O próximo passo é lançar hardware e software para uma faixa maior de empresas e agências governamentais, ajudando a diversificar a receita da Nvidia.

Computador para desenvolvedores

A Nvidia também está oferecendo um computador de mesa chamado Project Digits. A empresa está equipando o dispositivo compacto de US$ 3.000 (R$ 18.333) com um único superchip, o Grace Blackwell – uma combinação de processador central e semicondutor gráfico – trabalhando com uma grande memória e conectividade rápida.



A ideia é fornecer aos desenvolvedores hardware capaz de rodar modelos de IA muito grandes, que os laptops atuais terão dificuldades para lidar.

As novas máquinas, desenvolvidas em parceria com a taiwanesa MediaTek, rodarão uma versão do sistema operacional Linux e não são projetadas para o uso cotidiano. Em vez disso, são destinadas a ajudar desenvolvedores de IA a trabalhar localmente quando se conectarem à nuvem ou usar computadores convencionais quando não for prático ou possível.

Veja também

TECNOLOGIA Meta anuncia que encerrará seu programa de 'fact checking' nos EUA