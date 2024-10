Haddad: Lula está "inclinado" a vetar cartão do Bolsa Família para bets, e governo discute restrição

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está “inclinado” a decidir pelo bloqueio do cartão do Bolsa Família para pagamento de apostas on-line. O assunto ainda será levado ao presidente em reunião conjunta com os Ministérios do Desenvolvimento Social e da Saúde para discutir também a questão da dependência psicológica dos apostadores. Haddad afirmou também que ainda vai discutir com os bancos como restringir demais meios de pagamento, como o Pix.

"Quinta feira tenho reunião com ele (Lula). Presidente está inclinado a não permitir (o carão do Bolsa Família), mas vamos ouvir os ministros. É uma decisão que não vai ser exclusiva da fazenda, vai envolver outros ministros também"

A Fazenda vai divulgar nesta segunda a lista com as bets autorizadas a funcionar no país. Os sites que não pediram autorização vão começar a ser retirados do ar em dez dias, para que os apostadores tenham tempo de sacar os recursos que ainda estejam vinculados às suas contas.

Ao chegar ao Ministério da Fazenda, ele destacou que todas as discussões vão no sentido de proteger os apostadores, inclusive do assédio das casas de apostas por meio de publicidade.

"Está tudo sendo discutido para limitar as formas de pagamento para proteger as famílias. Vamos discutir as formas de pagamento com a Febraban — disse Haddad, acrescentando que vai se reunir com entidades do setor de publicidade nesta terça-feira."

Em entrevista à Rádio CBN na segunda-feira, o ministro disse que a publicidade das bets está fora de controle no país.

"A gente entende que é urgente uma tomada de providências para evitar esse assédio televisivo, dos meios de comunicação" disse Haddad.

Ele lembrou que as empresas que não pediram credenciamento ao governo serão retiradas do ar imediatamente nos próximos dias.

