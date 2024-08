Haddad: Não tivemos grandes reveses nesse um ano e meio; propostas são discutidas e aprovadas

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 30, estar convencido de que o Brasil passará por um ciclo de crescimento sustentável, uma vez que o governo, em sua avaliação, não teve grandes reveses em um ano e meio de mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Eu estou muito convencido de que é possível, não tivemos grandes reveses nesse um ano e meio, nossas propostas estão sendo discutidas, debatidas e aprovadas, agora, várias leis", disse Haddad.



Ele classificou ainda o sistema brasileiro de crédito como "bom", embora caro, algo que precisa ser endereçado, em sua visão, citando a ajuda no Marco de Garantias nesse sentido.

Haddad disse ainda que Lula é sempre informado dos "gargalos" identificados pela equipe econômica, e lembrou também haver um processo de convencimento de seus colegas na Esplanada em relação às medidas propostas pela Fazenda.



"Medidas que podem parecer impopulares num primeiro momento, mas assim que vê resultado do todo, nota que eram necessárias, vai corrigindo falhas em busca de equilíbrio melhor. Não tem razão para o País não se desenvolver: temos energia represada e oportunidades não aproveitadas e que continuam à disposição dos investidores", disse em evento da Associação Brasileira de Franchising, em São Paulo.