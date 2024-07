A- A+

Brasill X EUA Haddad: "Não vejo novo potencial governo interromper nossos esforços com EUA" Haddad e Janet Yellen, secretária do Tesouro dos EUA se reuniram na manhã desta quarta-feira, 24, para tratar de aproximações dos dois países no setor energético com foco na transição

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, evitou comentar os efeitos de uma eventual eleição de Donald Trump sobre as relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos, mas disse não conseguir ver como uma alternância de poder nos EUA possa colocar em risco essa parceria.



"É difícil você opinar sobre eleição em outro país. O que a gente deseja é que esse intercâmbio não seja visto como um intercâmbio entre governos, mas entre Estados que têm uma relação muito antiga e que pode ser fortalecida, com benefícios mútuos", disse.





"Não é o Brasil pedindo um favor ou vice-versa, nada disso. São benefícios mútuos. Eu não vejo por que uma alternância possa colocar em risco esse tipo de parceria que está sendo tratada com a secretária (do Tesouro dos EUA), Janet Yellen", continuou



Haddad e Yellen se reuniram na manhã desta quarta-feira, 24, pela manhã para tratar de aproximações dos dois países no setor energético com foco na transição.



A jornalistas, na saída de um evento sobre financiamento global para enfrentamento às mudanças climáticas, Haddad citou o potencial do continente americano em minerais críticos e terras raras, o que, disse, deveria servir a um maior intercâmbio comercial, de investimentos e serviços entre os dois países.

Veja também

Haddad Haddad: desenvolvimento sustentável é um dos maiores desafios globais