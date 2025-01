Haddad diz que governo discute 'providências criminais' contra fake news sobre taxação do Pix

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira que o governo discute "consequências criminais" contra quem espalhou fake news sobre a taxação do Pix.

"Estamos discutindo providências, inclusive criminais, contra quem está por trás das fake news sobre o Pix", afirmou ele após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva

O ministro disse que a Advocacia-Geral da União (AGU) foi envolvida "para tomar providências".

"O presidente (Lula) pediu providências judiciais cabíveis e vamos tomar medidas em relação a isso", disse ele.

Haddad ainda atribuiu a queda no número de transações do Pix nos primeiros dias de janeiro a uma questão sazonal.

O ministro afirmou que o Banco Central (BC) monitora o tema.

"Em janeiro caem as movimentações do Pix na comparação com dezembro, é sazonal. Quando você considera a sazonalidade não tem havido problemas"