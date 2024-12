Haddad tira férias no "papel" e seguirá trabalhando de SP em janeiro

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, seguirá conduzindo os trabalhos da pasta durante as férias programadas para janeiro. O período de descanso, entre os dias 2 e 21 do mês que vem, é apenas formal e o ministro não deve se afastar das discussões econômicas, especialmente relacionadas ao pacote fiscal. Há, inclusive, a previsão de usar o escritório da Fazenda em São Paulo para reuniões, caso seja necessário.

A escolha do período para as férias se deu em função do calendário da USP, de onde Haddad é professor licenciado. Além disso, vai aproveitar para acompanhar de perto a cirurgia de um parente.

Haddad disse mais cedo nesta quarta-feira que espera que os três primeiros projetos relativos ao pacote fiscal sejam aprovados no Congresso ainda nesta semana. Deve ficar para o ano que vem, contudo, as medidas relacionadas aos militares. Além disso, o ministro já disse que poderia "voltar à planilha" caso fosse necessário apresentar novas medidas fiscais.

Desde a apresentação do pacote de contenção de gastos pelo governo, o mercado financeiro tem trabalhado sob forte estresse, que tem se traduzido em disparada do dólar e dos juros futuros. Há frustração com as medidas e expectativa de que o governo terá de anunciar novos ajustes para garantir a sustentabilidade das contas públicas

