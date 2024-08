A- A+

carros Honda ZR-V se impõe no mercado de utilitários esportivos Com design primoroso, alta tecnologia e amplo espaço interno, novo modelo se destaca no segmento de SUVs

A Honda sempre marcou forte presença no segmento de utilitários esportivos no mercado brasileiro, com os modelos de entrada HR-V e o topo de linha CR-V. Faltava, porém, um SUV que se posicionasse justamente entre os dois.

Em outubro do ano passado, a fabricante preencheu a lacuna de sua família de SUVs, ao lançar o Honda ZR-V.

Produzido no México sobre a plataforma da 11ª geração do consagrado sedã Civic, o ZR-V é oferecido no Brasil, equipada com motor 2.0 aspirado a gasolina, de 161 cv de potência, 19,1 kgfm de torque e que trabalha associado ao câmbio CVT de sete velocidades.

O ZR-V chama atenção logo ao primeiro olhar, graças ao design refinado. Para começo de conversa, ele é maior que a maioria dos concorrentes.

Com dimensões generosas - 4,57 metros de comprimento, 1,84 m de largura, 1,61 m de altura e 2,65 m de distância entre eixos -, o novo SUV da Honda proporciona espaço de sobra para cinco adultos, que podem guardar suas bagagens de uma viagem no amplo porta-malas de 389 litros.

Porta-malas versátil que pode ser ampliado para até 1306 Litros com os bancos rebatidos. | Foto: Honda/Divulgação

A silhueta limpa e fluida impõe respeito. Na dianteira, o capô alongado harmoniza-se com o conjunto óptico, que agrupa faróis full LED e grade em forma de colmeia, ladeada por tomadas de ar que direcionam o fluxo pelo para-choque e ao redor das rodas dianteiras, favorecendo a aerodinâmica.

Repleto de tecnologias

Rodas de liga leve de 17 polegadas, aerofólio traseiro como extensão do teto e lanternas que se prolongam da tampa do porta-malas até a lateral da carroceria reforçam o caráter esportivo do carro.

Por dentro, o ZR-V tem de série mais recursos que muitos dos rivais do segmento. O console central flutuante aloja alavanca de câmbio e botão do freio de estacionamento para facilitar o manejo. O motorista pode optar pelos modos de condução S (esportivo) e Eco (que privilegia a economia de combustível).

O volante multifuncional de couro apresenta boa empunhadura e agrupa comandos de áudio, telefone e de configuração do veículo no raio esquerdo e controle de cruzeiro e o seletor de informações no raio direito. Se o motorista preferir as trocas de marcha manuais, então basta usar as aletas (paddle-shifts) atrás do volante.

Entre tantos equipamentos, o ZR-V é dotado de teto-solar elétrico, ar-condicionado digital de duas zonas, botão start-stop e função Brake Hold, que mantém o carro estático em um semáforo, por exemplo, até o pedal do acelerador ser pressionado.

O painel de instrumentos ganhou uma tela TFT digital de sete polegadas à esquerda e velocímetro analógico à direita, facilmente visualizados pelo motorista. O sistema Lane Watch, com câmera para exibição de veículo no ponto cego na tela da central multimídia e oito airbags aumentam a segurança dos ocupantes.

Está central multimídia é totalmente intuitiva, com tela sensível ao toque de nove polegadas, compatível com os sistemas Apple CarPlay e Android Auto.



Multimídia 9” com interface para smartphones com Apple CarPlay™ e Android Auto™ | Foto: Honda/Divulgação

Outra praticidade é que todos os ocupantes conseguem carregar seus smartphones ao mesmo tempo. Além do carregador por indução (que dispensa o uso de cabo), há cinco portas USB, sendo duas do tipo C e uma do tipo A na dianteira e outras duas USB-C na traseira.

Honda SENSING é diferencial

Em movimento, o ZR-V agrada em cheio o consumidor, porque consegue aliar a estabilidade de um sedã com a posição mais elevada de um SUV.

Ele absorve muito bem buracos e imperfeições das vias - tão comuns no Brasil - por causa da suspensão independente nas quatro rodas, e não perde o equilíbrio mesmo nas curvas mais traiçoeiras. Para garantir conforto a bordo ainda maior, o refinado isolamento acústico não transfere ruídos para dentro da cabine.

O motor, com comportamento elástico, rapidamente ganha velocidade na cidade e na estrada e apresenta ótima retomada, o que ajuda nas ultrapassagens.

O consumo de combustível anunciado é de 10,2 km/l em ambiente urbano e 12,1 km/l nas rodovias. No entanto, durante avaliação, o ZR-V foi além na cidade, ao registrar a média de 11,2 km/l.

Ao volante, o motorista sabe que tem um forte aliado na condução do ZR-V: o Honda SENSING, o exclusivo pacote de tecnologias de segurança e assistência ao motorista, que se vale de câmera de visão grande angular e microprocessador de imagem de alta velocidade.

Entre tantas funções importantes, o Honda SENSING tem controle de cruzeiro adaptativo (mantém uma distância segura ao automóvel da frente), sistema de frenagem para mitigação de colisão (aciona o freio ao detectar uma possível colisão frontal) e sistema de permanência em faixa (faz a leitura das faixas de rodagem e ajusta a direção para deixar o veículo na parte central da pista).

A tecnologia não para aí. A plataforma de conectividade myHonda Connect funciona via aplicativo de celular. Ela mostra informações e fornece serviços, como notificação automática de colisão, localização de onde o carro está estacionado, acionamento remoto do ar-condicionado, e aviso das próximas revisões.

Veja também

PROTEÇÃO Decreto cria vagas de emprego para vítimas de violência doméstica