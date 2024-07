Canva compra startup e terá fotos e vídeos gerados por inteligência artificial

A- A+

O Canva, ferramenta de design gráfico muito popular entre criadores de conteúdo para editar vídeos e fotos em redes sociais, comprou a startup de geração de imagens por inteligência artificial Leonardo.ai, na sua segunda aquisição este ano e numa estratégia de acelerar sua investida em IA para enfrentar o rival Adobe, líder do setor.

Com a compra, o Canva vai integrar os modelos de geração de vídeo e imagem do Leonardo.ai em seus próprios produtos. É a aquisição mais rápida da Canva até agora, disse o cofundador Cameron Adams à Bloomberg News. Ele não quis informar o valor da operação.

O Canva levantou US$ 26 bilhões em fundos para financiar sua expansão este ano e é uma das desenvolvedoras de softwares de criação em mais rápida expansão no momento, ao lado do CapCut, aplicativo de edição de vídeo da ByteDance Ltd., que também é dona do TikTok.

Os serviços da Leonardo.ai se juntam ao crescente conjunto de ferramentas de IA do Canva, que tenta atrair alguns clientes empresariais da Adobe para acelerar o crescimento da sua receita.

O Leonardo.ai tem uma equipe de 120 profissionais que desenvolveram um software que gera e edita imagens online a partir de comandos de texto.

Fundado em 2022, contou na ocasião com financiamento da Blackbird Ventures, um dos investidores do Canva, e arrecadou US$ 31 milhões no ano passado em novos fundos.

Segundo comunicado do Canva, o Leonardo.ai já foi usado para gerar mais de um bilhão de imagens nos últimos 18 meses.

Fundado há cerca de uma década por Adams, Cliff Obrecht e Melanie Perkins, o Canva cresceu como um concorrente da Adobe, que durante anos dominou o mercado de softwares gráficos profissionais e que recentemente também passou a adotar recursos de IA.

Nos últimos meses, o Canva comprou oito empresas, incluindo a Affinity, a startup de IA visual Kaleido.ai e os provedores de bancos de imagens Pixabay e Pexels.

- A inteligência artificial generativa não pode ser uma ferramenta com um truque só - afirmou Adams, disse Adams, que também é diretor de produtos do Canva. - Estamos entrando em um mundo completamente novo, de poder mudar e adaptar o resultado que a IA generativa te oferece.

Veja também

Recife Dívidas com a PCR menores que R$ 10 mil terão seus processos judiciais extintos