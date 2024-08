IBGE diz que novo recorde do setor de serviços tem como principal driver os serviços de TI

A- A+

O novo recorde no nível do volume de serviços prestados, atingido em junho, tem como principal impulsionador os serviços ligados à Tecnologia da Informação, disse nesta terça-feira, 13, o gerente da pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Rodrigo Lobo.

Em junho os serviços cresceram 1,7% na comparação com maio, e agora o setor superou o pico anterior da série histórica, atingido em dezembro de 2022. Com o resultado, os serviços também marcaram alta de 14,3% na comparação com o nível pré-pandemia, de fevereiro de 2020.

"Para entender esse novo ápice, segue fundamental entendermos o papel dos serviços de TI nisso, que seguem sendo demandados de maneira muito importante", detalhou Lobo durante coletiva.

Ele cita, que dentro da PMS, o principal impacto disso se dá no segmento de Serviços de informação e comunicação, que expandiram 2,0% na margem em junho.

Além desse segmento, o uso de ferramentas de TI também contribui positivamente com outros dois segmentos da PMS: os Serviços técnicos profissionais e os Serviços financeiros e auxiliares, segundo o gerente da pesquisa.

No primeiro caso, detalhou Lobo, o destaque vai para o uso de aplicativos de delivery, que demandam muita tecnologia, enquanto nos Serviços financeiros, o crescente uso de TI se dá pelo processo de digitalização de operações de banco.

"Nesse mundo em que as pessoas vão muito menos ao banco, as operações financeiras também consomem em larga escala serviços de tecnologia da informação", salientou.

