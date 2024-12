A- A+

Oficina IBGE e Sudene promovem oficina de férias para democratizar o acesso aos dados online do instituto As aulas serão ministradas na Casa Brasil IBGE Sudene, no bairro de Boa Viagem, inscrições podem ser feitas no site até o próximo dia 10 de janeiro

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e a Sudene irão promover, de 20 a 28 de janeiro, oficina de férias com o objetivo de compartilhar conhecimentos sobre o acesso aos dados do instituto pelas suas plataformas digitais, que reúnem cerca de 1,5 trilhão de variáveis e 1,5 bilhão de dados. Serão oferecidas quatro turmas presenciais, com até 80 vagas cada, com inscrições abertas até o próximo dia 10 de janeiro.

O público alvo da iniciativa são estudantes, professores, acadêmicos, gestores públicos, equipe de organizações não governamentais (ONGs), entre outros interessados no objeto das aulas. Nos dias da oficina, os participantes aprenderão a acessar e utilizar as informações emitidas pelo instituto conforme às melhores práticas, atendendo às necessidades e interesses de estudo, pesquisa e trabalho.

O local que receberá as aulas será a Casa Brasil IBGE Sudene, localizada no bairro de Boa Viagem e inaugurada no último dia 25 de novembro. O espaço, fruto de um acordo de cooperação entre o IBGE e a Sudene, deve funcionar como um centro para reunir dados com recortes regionais sobre economia, indicadores sociais e pesquisas sobre temas de interesse público.

Aulas e inscrições

As aulas da oficina Políticas Públicas na Era Digital: dominando os dados do IBGE serão ministradas de forma presencial, sempre das 9h às 12h, em quatro datas, com até 80 vagas cada turma. 1° turma: 20/01 / 2° turma: 21/01 / 3° turma: 27/01 / 4° turma: 28/01. Os monitores serão técnicos e especialistas da Coordenação de Experiência e Serviços on-line do Centro de Documentação e Disseminação de Informações do IBGE (CEON/CDDI).

O participante também contará com cerificado da ENCE, a Escola Nacional de Ciências Estatísticas do IBGE. As inscrições podem ser feitas pelo link, até o próximo dia 10 de janeiro.

