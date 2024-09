Igualdade de gênero poderia aumentar PIB mundial em até 11%, injetando R$ 60 trilhões na economia

A- A+

Dar às mulheres as mesmas oportunidades econômicas que os homens poderia adicionar aproximadamente US$ 12 trilhões (cerca de R$ 67,5 trilhões) ao PIB global até 2025, um aumento de 11%, revela um novo estudo do McKinsey Global Institute. A análise, que abrangeu dados de 118 países ao longo de 13 anos, entre 2009 e 2022, destaca o impacto positivo da participação feminina no mercado de trabalho e reforça a importância da igualdade de gênero para o fortalecimento das economias.

O estudo, realizado pelo professor Bedassa Tadesse, da Universidade de Minnesota Duluth, mostra também que mulheres com maior poder econômico investem mais em suas famílias, o que favorece um ciclo de resultados positivos, como maior produtividade, melhora na tomada de decisões e inovação.





Em muitos dos países analisados, a desigualdade de gênero foi reduzida por meio de programas de assistência. A pesquisa usa exemplos como Ruanda, onde, após um genocídio em 1994, a implementação de políticas focadas em gênero levou a mulheres ocuparem 61% dos assentos parlamentares, o maior percentual do mundo. Já na Etiópia, investimentos em educação para meninas resultaram em aumentos na alfabetização e melhorias na saúde, fortalecendo a posição das mulheres e diminuindo a desigualdade de gênero.

A paridade de gênero beneficia não só as mulheres, mas também os homens. Em sociedades onde a igualdade de gênero é promovida, os homens frequentemente relatam uma maior satisfação com a vida e uma redução no estresse e na depressão, aliviando as pressões associadas à masculinidade tradicional. Esses benefícios adicionais destacam a importância de políticas que promovam a igualdade no mercado de trabalho e contribuam para uma sociedade mais equilibrada e saudável.

Cinco passos para o progresso

Veja, segundo o estudo, cinco medidas a serem tomadas por governos e profissionais para avançar na igualdade de gênero e no crescimento econômico:

Manter o fluxo de ajuda: É essencial manter o suporte financeiro e técnico para iniciativas de igualdade de gênero. Recomenda-se que os responsáveis pela formulação de políticas integrem a perspectiva de gênero em todos os projetos de desenvolvimento;

Envolver todos: Envolver homens e meninos nas ações voltadas para a igualdade ajuda a desafiar normas prejudiciais e promove uma sociedade mais inclusiva;

Adaptar estratégias: É crucial ajustar as iniciativas de igualdade para refletir os contextos socioculturais e políticos de cada país de forma relevante e prática;

Fortalecer as instituições: Para implementar e sustentar as políticas de igualdade, é necessário fortalecer as instituições e melhorar a governança. Esforços para combater a corrupção e melhorar a administração aumentam a eficácia das intervenções;

Promover a educação: É importante financiar programas educacionais que capacitem mulheres e meninas e aumentem a conscientização sobre questões de gênero, promovendo mudanças duradouras.

Veja também

TECNOLOGIA Modelo esportivo Citroën fora de linha há 50 anos recebe nova versão com design futurista