Finanças Internacionais IIF: Brasil está entre os países que dispõem de melhores práticas de relações com credores Em uma escala que vai até 50, o País ficou com nota 47,5

O Brasil está entre os países que exibiram as práticas mais robustas e efetivas de relações com credores internacionais, segundo pesquisa do Instituto de Finanças Internacionais (IIF) que avaliou as medidas de 50 nações.

Em uma escala que vai até 50, o País ficou com nota 47,5, consideravelmente acima da média (34,1).

A avaliação agrega critérios como a transparência da dívida e a disseminação de informações.

De acordo com o IIF, houve uma "significativa melhora" nessas práticas desde o ano passado, diante do maior engajamento de economias da África Subsaariana com investidores.

